گورزە ئاسمانیەسل عراقی 4 ئەندام "داعش" لە کەرکوک کوشێد (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە جیوەجیکردن دوو گورز ئاسمانی کە لە ئەنجام چوار ئەندام رێکخریاگ داعش" کوشیان میوانخانەیگیان وە تەواوی کاول کریا.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئۆپراسیۆنەگە وەپای زانیاری هەواڵگێریەل هویردیگ لە وەڕێوەبەراتی هەوڵگێری سەربازی جیوەجیکریاس، وە سەرپەرەشتی و پلان شانەی وە ئامانجگردن فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل.
وتیش، فرۆکەیل F-16 عراقی میوانخانەیگ لە ناو مەفرەزەیگ سەر وە رێکخریاگەگە کردیەسە ئامانج، بویەسە مدوو کوشیان سێ ئەندام و ویرانکردن شوینەگە وە تەواوی.
فرۆکەیل سوپا لە دویای ئۆپراسیۆن هەواڵگێری چەکداری ناوچەگە شانەیل توەنستنە ئەندام تیرۆرست ترەک بکوشن.