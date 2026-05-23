‏گورزە ئاسمانیەسل عراقی 4 ئەندام "داعش" لە کەرکوک کوشێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە جیوەجیکردن دوو گورز ئاسمانی کە لە ئەنجام چوار ئەندام رێکخریاگ داعش" کوشیان میوانخانەیگیان وە تەواوی کاول کریا.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئۆپراسیۆنەگە وەپای زانیاری هەواڵگێریەل هویردیگ لە وەڕێوەبەراتی هەوڵگێری سەربازی جیوەجیکریاس، وە سەرپەرەشتی و پلان شانەی وە ئامانجگردن فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل.

‏وتیش، فرۆکەیل F-16 عراقی میوانخانەیگ لە ناو مەفرەزەیگ سەر وە رێکخریاگەگە کردیەسە ئامانج، بویەسە مدوو کوشیان سێ ئەندام و ویرانکردن شوینەگە وە تەواوی.

‏ فرۆکەیل سوپا لە دویای ئۆپراسیۆن هەواڵگێری چەکداری ناوچەگە شانەیل توەنستنە ئەندام تیرۆرست ترەک بکوشن.

