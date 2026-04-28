ئوردن پیرووزبایی لە عەلی زەیدی کەێد وەبوونەی ئەرکدارکردنی ئەرا دروسکردن حکومەت عراق

جەعفەر حەسان، سەرۆک وەزیرەیل ئوردنی، ئمڕوو سێشەممە، پیرووزبایی لە عەلی زەیدی، کاندید چوارچیوەی هەماهەنگی کرد، وەبوونەی ئەرکدارکردنی ئەرا سەرۆکایەتی ئەنجومەن وەزیرەیل لە عراق و دروسکردن حکومەت نوو.

حەسان، لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی، وەگورەی راگەیانن ئوردنی، وت: کە ئومید سەرکەفتن ئەرا زەیدی خوازێد لە ئەرکە نیشتمانییەگەی، وە ئومید زیاتر لە وەرەونواچگن و گەشەسەنین و ئارامی ئەرا عراق.

هەرلیوا، دووپاتیش لەبان نووڕینی ئەرا قایمکردن پەیوەندییەیل لەناوەین هەردگ وڵات و گەلەگە و وەهێزکردنی لە بوارەیل جۊراوجۊر کرد، دووپاتیش کرد کە سەرکەفتن عراق نوێنەرایەتی سەرکەفتنیگ ئەرا ئوردن کەێد.

وهیزەیل چوارچیوەی هەماهەنگی شیعەی دەسەڵاتدار لە عراق، دۊەکە دوشەممە، راگەیانن لە کاندیدکردن "عەلی زەیدی" ئەرا سەرۆکایەتی ئەنجومەن وەزیرەیل، دۊای دوو هەڵوێست کە هەریەک لە سەرۆک وەزیرەیل کۆتاییهاتگ وە ویلایەتەگەی محمد شیاع و سەرۆک هاوپەیمانی دەوڵەت یاسا سەرۆک وەزیرەیل وەرین ئەرا دوو خول نووری مالیکی نیشانی دان وە وازهاوردنیان لە کاندیدبوین.