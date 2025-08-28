ئوردنيیگ ها ناویان.. ئاسایش عراق تووڕیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ لە بەغدا پویچەوکەێد

شفق نيوز- بغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانی کردن وە مرۆڤ لە ناوچەی عەرەب جبور باشوور بەغدای پایتەخت، کە یەکیگ لە ئەندامەیلی "ئۆردنییە" و خاوەن ناسنامەی عراقیە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، هێزە ئەمنیەیل لە بەغدا توەنستن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ لەناوچەی عەرەب جبور دەسگیربکەن، لەدویای ئۆپراسیۆنیگ هاوردن توومەتبارەیل ئەرا یەکیگ لە بوسانەیل کەرت وەرپرسیارەتیەگە.

سەرچەوەگە ئاشکرایکد ئۆپراسیۆنەگە لەبان بڕیار دادوەر دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ یەکەم دەرچوی، وە پشت بەسان وە هێز و مەفرەزەیل بەرەنگاربوین بازرگانیکردن وە مرۆڤ / کەرخ، کە فەرمان دەسگیرکردن وەبان بڕیگ توومەتبار جیوەجیکردن.

لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە، وەپای سەرچەوەگە هەر یەک لە: (ت. أ. غ. س) لەداڵگبوی 1991، (م. ح. م. ع) لەداڵگبوی 2005، (م. ع. ل. ع) لەداڵگبوی 2004، (د. ع. ع. ن) لەداڵگبوی 2001، وە رەچەلەک ئۆردنی و خاوەن ناسنامەی عراقی، دەسگیرکریان، سەرچەوەگە دیارکرد داواکریاگەیل وەپای مادەی (6/یەک) لە یاسای بەرەنگاربوین بازرگانیکردن وە مرۆڤ، وەشیوەیگ یاسایی دریانە دەس لایەنە پەیوەنیدارەیل، دیاریکرد ناوچەگە کەفێدە چوارچمگ کارەیل تیپ دویەمـ لیوای هەفت ـ فەوج دوو ـ سریە سێیەم پۆلیس فیدڕاڵی.