‏چەودێری پەرلەمانی: سەنین فڕۆکەی VVIP وە بڕ ٣٣٠ ملیار دینار ئەرا وەرپرسەیل باڵا (بەڵگەنامە)

‏باسم غەرابی، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، ئمڕوو دووشەممە، گرد لە تەرخانکردن نزیکەی ٢٥٠ ملیۆن دۆلار، کە یەکسانە وە ٣٣٠ ملیار دیناری عراقی، ئەرا سەنین فڕۆکەی تایبەت وە گواستنەوەی سەرۆک وەزیرەیل یا وەزیر یا ئەوانەگ لە پلەی ئەوانن، چ ئەرا هامشوو ناوەین پارێزگایەیل بوود یا دەیشت وڵات.

‏گرێبەستەیل سەنین ئێ فرۆکەیلە گرێدەو: یەک فڕۆکەی جویر MI 171 (نوو)، دوو فڕۆکەی جویر Falcon X8 (نوو)، و یەک فڕۆکەی جویر Falcon X7 (وەکارهاتگ) مۆدێل ٢٠١٠.

‏یەیش لە وەختیگ هاوڵاتیەیل رویوەڕوی زیایبوین نرخ کارتەیل مۆبایل، بەرزەوبون نرخ دەرمان و زیایبوین زیاتر لە بڕ (هەوای پزیشکی" بوود، ناوبریاگ پرسیار لەبان ئەولەویەت خەرجی حکومەت کردیە.

‏غەرابی باسی لە دەسپیچگەیل سەنینی کردیە کە وە "بەرزەوکردن توانا و زیایکردن پر چەککردن" لەری "فرۆکەیل VVIP".

‏دووپاتکرد وەردەوام بوود لە لێکۆڵینە و وەدویاچگن لە باوەتەگە، ئەرا دەرخسن رادەی هەوەجەبوین سەنین ئێ فرۆکەیلە.

