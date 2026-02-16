وایین کابرایگ ئیرانی وە پاسپۆرت ساختەو لەدەس ئاسایش فڕوکەخانەی بەغدا

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە وایین کابرایگ ئیرانی کە پاسپۆرت ساختە وەپی بویە، لە هۆڵ فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، لە وەختیگ کارمەنیگ پاکستانی لەناو ئوتێلیگ کار کەێدر وە توومەت ئاسانکاری نیشتەجیبوینی لەناو بەغداد دەسگیر کریا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زانیاری رەسیە بنکەی پولیس فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا کە کابرایگ پاسپۆرت ئیرانی ساختە هەڵگردیە خوازێد وە کڕەیل ئاسمانی عراقیەو گەشت بکەێد، وتیش: ئەو کابرا توەنست لە هوڵ فرۆکەخانەگە بواێد، کە دەسەڵاتەیل تیمیگ ئەرا وەشوینکەفتنی دروس کردن.

وتیش: چەودیاریکردن کامیرایەیل نشان دان کە چگەسە شار کازمیە و لەناو ئوتێلیگ نیشتیە، و وەگەرد کەسیگ ئیرانی لەناو ئەو ئوتێلە یەکانگیرەو بوون، دویای ئەوە پڕتاڵەیلی ئاڵشت کەێد و ریش تاشێد.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە فەرمانبەریگ لە ئیدارەی ئوتێلەگە دەسگیر کریا کە رەگەزنامەی پاکستانی دیرێد، چوینکە ئاسانکاری ئەرا چگنی وەناو ئوتێلەگە کردگە، دووپاتیش کرد کە هیمان دەزگا ئەمنیەیل وەردەوامن لە مینەکردنی دویای ئەوە کە جاریگ ترەک توانست بواێد.