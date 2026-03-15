وای تونیگ لە ئەنبار ستوینەیل کارەبا رمنێد

شەفەق نيوز- ئەنبار

زریان وای تونیگ لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، بویە مدوو رمیان ستوینەیل کلکردن وزەی کارەبا لە هەر لە فەلوجە و حەدیسە، کە زەرەد وە تووڕ کارەبا رەسان.

سەرچەوەیل ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەو وای تونە بویە مدوو رمیان بڕیگ لە ستوینەیل کارەبا لە ناوچەیلیگ جیاجیا لەو دوو قەزا، کە بویە مدوو ئەوە کە زەرەد وە کڕەیل کلکردن وزە و بڕیان کارەبا لە بەشیگ لە ناوچەیل.

تا ئیسە زانیاریەیل هویردیگ لە بڕ زەرەدەیل وەشیوەی تەواویگ نەڕەسیە، و لایەنەیل پەیوەندیدار وەردەوامن لە وەشوینکەفتن زەرەدەیل ئەو زریانە، تا دەس بکەن وە ریکارەیل خاسەوکردن و گلەوداین وزەی کارەبا ئەرا ئەو ناوچەیلە وەزویترین

وەخت.