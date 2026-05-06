واشنتۆن ئاشکرای 600 پەلامار کەێد کە دامەزراوەیلی لە عراق کردنەسە ئامانج و داوای ریکارەیل وەرجەچەو وەرانەور باڵە چەکدارەیل لە بەغداد کەێد

وەرپرسیگ گەورە لە وەزارەت دەیشت ئەمریکا وت: دامەزراوە ئەمریکییەیل لە عراق کەفتنەسە وەر زیاتر لە 600 پەلامار لە ماوەی جەنگ سەربازی وەگەرد ئیران، لە خود وەخت داوا لە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای کرد ئەو باڵە چەکدارەیلە بووسنێد کە دڵسووز تارانن و دوژمن واشنتۆنن.

ئی پەلامارەیلە، کە مووشەک و فرۆکەیل بێفڕۆکەوان لەناویان وەکار هاتنە، باڵیۆزخانەی ئەمریکی لە بەغداد، و ناوەند پاڵپشتی دیپلۆماسی ئەمریکی، و کونسوڵخانەی ئەمریکی لە هەولێر کردنەسە ئامانج.

باڵیۆزخانەی ئەمریکی لە بەغداد، دۊکە سێشەممە، هوشدارییەگەی دووارە کردەو و وت: میلیشیا عراقییەیل کە هاوپەیمانن وەگەرد ئیران وەردەوامن لە پلانیان ئەرا پەلامارەیلیگ زیاتر دژ وە هاووڵاتییە ئەمریکییەیل و ئەو ئامانجەیلە کە پەیوەندی وە ویلایەتە یەکگرتگەیلەو دیرن لە ناوچە جیاجیایەیل عراق، و هەرێم كوردستانیش.

لە هوشدارییە ئەمنییەگەی وتیش: بڕیگ لەو لایەنەیلە کە پەیوەندی وە حکومەت عراقییەو دیرن هێمان داپووشینیگ سیاسی و دارایی و پرۆسەیی ئەرا ئی میلیشیایلە دابین کەن.

تووڕ (CNN) ئەمریکی لە زوان وەرپرسەگە وت: سەرکردە عراقییەیل ئەوە زانن کە ویلایەتە یەکگرتگەیل چە خوازێد، وتیش: ئیمە مینەی کارەیل کەیمن نەک قسەیل.

هەمیش وت: کڕیگ فرە تەماوی ئیسە هەس لەناوەین دەوڵەت عراقی و ئی میلیشیایەیلە، و بایەسە وە دەرکردن میلیشیایل لە دامەزراوەیل دەوڵەتەگە دەسوەپی بکریەێد، و بڕین پاڵپشتییان لە بودجەی عراقی، و ریگریکردن لە خەرجکردن مووچەیل ئەرا چەکدارەیلیان، یانە ریکارەیل وەرجەچەوەیلن کە تۊنن بڕوا وەپیمان بارن وە بوین رێڕەویگ نوو.

لە کۆتایی نیسان گوزەشتە، عەلی زەیدی ئەرکدار کریا وە دروسکردن حکومەت نوو لە عراق، و دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی پیرووزبایی لەلی کرد، و باس چەوەڕیکردنی ئەرا پەیوەندییگ پته‌و، و زینگ، و بەرهەمدار لەناوەین هەردگ وڵاتەگە کرد.

ترەمپ پەیوەندییگ وەگەرد زەیدی ئەنجام دا، و مکیسی کرد ئەرا سەردان کۆشک چەرمگ، لە وەختیگ ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی وت: کە پەیوەندییەگە باسکردن لە پەیوەندییە ستراتیژییە دوانەییەیل لەناوەین بەغداد و واشنتۆن، و ریەیل وەرەونوابردن و پته‌وکردنی لە بوارە جیاجیایەیل بویە.

هەڵوژاردن زەیدی دۊای ئەوە هات کە چوارچیوەی هەماهەنگی بڕیار دا ئەرا چگن وەرەو کاندیدیگ سازشکارانە، دۊای کشیانەوی نووری مالکی سەرۆک وەزیرەیل وەرین، و محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل لە پێشبڕکێ سەرۆکایەتی حکومەت.

وەرجەیە، ترەمپ نوقڵانەی وەسانن دەسمیەتیەیل ئەمریکی ئەرا عراق دا لە ئەگەر گلەوخواردن مالکی ئەرا سەرۆکایەتی حکومەت، کە وت: گلەوخواردنی وژاردەیگ فرە گەن بوود، و سیاسەتە وەرینەیلی بوینە مدوو شیویان رەوشەیل لە عراق.