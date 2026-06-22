‏واست.. 6 ساڵ زیندانیکردن و غەرامە ئەرا "جادووکەریگ" وە توومەت وەکارهاوردن ژنەیل

‏واست.. 6 ساڵ زیندانیکردن و غەرامە ئەرا "جادووکەریگ" وە توومەت وەکارهاوردن ژنەیل
2026-06-22T16:38:16+00:00

شەفەق نیوز ـ واست

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای واست، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل واست سزای 6 ساڵ زیندانیکردن 20 ملیۆن دینار غەرامە ئەرا "جادوگەریگ" دەرکرد کە ژنەیل وەکارهاوردیە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، توومەتبارەگە وە ئەوەگ تاوانبار کریایە کە وە دەسپیچگ "گلەوداین ژنەیل تەڵاقدریاگ و گلەوداین دوس"، ژنەیل وە "جادوو سیا" هەڵخەڵەتانیە".

‏وتیش، بڕیارەگە وە پشت بەسان وە مادەی 6 لەیاسای  بەڕەنگاربوین بازرگانیکردن وە مرۆڤ شمارە 28ی ساڵ 2012 و وە هاوئاهەنگی وەرد مادەیل یاسای سزادان عراقی شمارە 111ی ساڵ 1969ی هەموارکریاگ دەرچگە.

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