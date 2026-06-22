واست.. 6 ساڵ زیندانیکردن و غەرامە ئەرا "جادووکەریگ" وە توومەت وەکارهاوردن ژنەیل
شەفەق نیوز ـ واست
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای واست، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل واست سزای 6 ساڵ زیندانیکردن 20 ملیۆن دینار غەرامە ئەرا "جادوگەریگ" دەرکرد کە ژنەیل وەکارهاوردیە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، توومەتبارەگە وە ئەوەگ تاوانبار کریایە کە وە دەسپیچگ "گلەوداین ژنەیل تەڵاقدریاگ و گلەوداین دوس"، ژنەیل وە "جادوو سیا" هەڵخەڵەتانیە".
وتیش، بڕیارەگە وە پشت بەسان وە مادەی 6 لەیاسای بەڕەنگاربوین بازرگانیکردن وە مرۆڤ شمارە 28ی ساڵ 2012 و وە هاوئاهەنگی وەرد مادەیل یاسای سزادان عراقی شمارە 111ی ساڵ 1969ی هەموارکریاگ دەرچگە.