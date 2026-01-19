واست... زیندانی هەمیشەیی پیاییگ و دوو ژنە وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر
2026-01-19T09:19:10+00:00
شەفەق نیوز ـ واست
دادگای تاوانەیل واست، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد لەناویان دوو ژن هەس وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.
دادگا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، زیندانیەیل نیم کیلو مادەی هووشبەر لە جویر مەسیل "ئەمفیتامین" هووشبەر ەپیانگیریا کە مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی داشتن لەناوەین وەکارهاوەرەیلی".
وتیش، "سزاگە وەپای برگە مادەی 28 / یەکەم لە یاسای سزاداین عراقی کاریگەری دەروینیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".