‏واست... زیندانی هەمیشەیی پیاییگ و دوو ژنە وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر

2026-01-19T09:19:10+00:00

‏شەفەق نیوز ـ واست

‏دادگای تاوانەیل واست، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد لەناویان دوو ژن هەس وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏دادگا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، زیندانیەیل نیم کیلو مادەی هووشبەر لە جویر مەسیل "ئەمفیتامین" هووشبەر ەپیانگیریا کە مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی داشتن لەناوەین وەکارهاوەرەیلی".

‏وتیش، "سزاگە وەپای برگە مادەی 28 / یەکەم لە یاسای سزاداین عراقی کاریگەری دەروینیەیل شمارە   50 ساڵ 2017 دەرچگە".‏‏

