واست دەوام رووژ یەکشەممەی ئایندە پەکخەێد وەگەرد زیارەت چلە
شەفەق نیوز ـ واست
حکومەت ناوخوەی پارێزگای زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، بڕیاردا وە پەکخستن دەوام فەرمی رووژ یەکشەممەی ئایندە ئەرا ئامادەکاری زیارەت چلە.
دیوان پارێزگا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، عەلی حسێن سلەیمون پارێزگار بڕیاردایە وە پەکخستن داوام فەرمی لە فەرمانگەیل واست تا دەرفەتیگ بیاشتوون هاوڵاتیەیل ئەرا وەجی رەسانن مەراسیم زیارەت چلەی ئیمام حسێن.
بڕیار پەکخستنەگە فەرمانگەیل ئەمای و خزمەتگوزاریەیل نیەگردەو ئەرا مسۆگەرکردن وە وەردەوام خزمەتکردن هاوڵاتی و زیارەتکەرەیل لە ماوەی زیارت چلە.
دویەکە چوارشەممە، پارێزگار دیالە عەدنان شمری بڕیاردا وە پەکخسن دەوام رووژ یەکشەممەی ئایندە 2 ئاب لە دامودەزگایەیل و فەرمانگەیل حکومەت لەناو پارێزگاگە.