وازکردن یەکەم خەستەخانەی سزیان لە دیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
فەرمانگەی تەندروسی دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، وازکردن یەکەمین خەستەخانەی تایوەت وە سزیان راگەیان.
قسەکەر تەندروسی دیالە، فارس ئەلعەزاوی، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەزیر تەندروسی ساڵح حەسناوی رەسیە پارێزگاگە لە سەردانیگ فەرمی ئەرا ئاگاداربوین لە بارودۆخ تەندروسی" وتیش "یەکەمین خەستەخانەی سزیانی وەلای خەستەخانەی فێرکاری بەعقوبە وازکریا لەدویای ئەوەگ تەنیا قاویشیگ لە پارێزگاگە ئەرا چارەسەر سزیان بوی".
وتیش؛ "سەردانەگەی وەزیر لە چوارچمگ وەدویاچگن و وازکردن پرۆژەیل ترەک تێد ئەرا پاڵپشتی لە تەندروسی شوینە جیاوازەیل پارێزگاگە".
لای خوەیشەو وەزارەت تەندروسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "وەزیر سەردان بنکەی تەندروسی دیالە کردیە و کووبوینەوە وەرد وەڕێوەب گشتی و وەڕێوەبەر بەش و میلاکەیل فەرمانگەگە ئەنجامداس" دیاریکرد "وەزیر لە کووبونەوەگە دووپاتکرد لەبان وەردەوامی پاڵپشتی وەزارەتەگە ئەرا گشت فەرمانگەیل تەندروسی ، و ئەوزەڵداین وە خەستەخانەیل و بنکەیل تەندروسی ئەرا دەستەوەرکردن هەوەجەیل هاوڵاتیەیل وەپای بەرزترین پەیمانە".