‏وازکردن سێ قەور وە کۆمەڵ نوو قوربانییەیل "داعش" لە موسڵ (وینە)

‏شەفەق نیوز - نەینەوا

‏دەسەڵاتەیل ناوخوەیی لە نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، دەس کردن وە وازکردن سێ قەور وە کۆمەڵ نوو لە بەش راس شار موسڵ (ناوەند پارێزگاگە)، کە رووفات دەیان قوربانی هاناوی رێکخریاگ داعش لە ماوەی دەسەڵاتی لە بان شارەگە لەسێدارەیان دابوی.

‏ئەحمەد قوسەی ئەسەدی، سەرۆک لیژنەی قەور وە کۆمەڵەیل، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئی قەورەیلە، بەشیگ لە ناوچەیل هەرمات و مشێرفەن، لە ساڵ 2015 پەیاکریانە و لە ناو خشتەیل لیژنەگە لە پارێزگای نەینەوا توومار کریانە" دیاریکرد "ئمڕوو واز کریان و دەس وە کارەیل هەڵکەنین ئەرا تەرمەیل کریا".

‏وتیش: "کارەگە تا شەش ئایار (ماێس) ئایندە بەردەوام بوود ئەرا تەواوکردن وازکردن قەورەیل،" و دیاری کرد، "شمارەی ئەو تەرمەیلە ک تا ئیسە دراوریانە زیاتر لە سی تەرمە".

‏دیاریکرد تەرمەیلە سەر وە هێزەیل پێشمەرگە و هێزە ئەمنییەیلن، بیجگە لە ژن و مناڵ کە لەوباوەڕەن لە کوردەیل ئێزیدی بوون.

‏لە هەمان چوارچمگ، عەبدولقادر دەخیل، پارێزگار نەینەوا، سەرپەرشتی کارەیل وازکردن سێ قەور وە کۆمەڵ نوو لە راس موسڵ کرد، وە ئامادەبوین شاندیگ لە سەرۆکایەتی دادگای تێهەڵچگن نەینەوا و فەرمانگەی قەور وە کۆمەڵەیل و پزیشک دادوەری، وەگەرد ئاژانس ناودەوڵەتی ئەرا مینەکردن بی سەروشوینەیل، وەپای بەیاننامەیگ ک لە نوسینگەگەی دەرچگە.

‏دەخیل دووپات کرد ئی قەورەیلە بەسیانە وەو تاوانەیلە کە رێکخریاگ داعش لە ساڵ 2015 لە دژی مەدەنییەیل ئەنجامیان دا، ژن و مناڵیش هاناویان، و دیاریکرد حکومەت ناوخوەیی وەردەوامە لە پشتگیریکردن هەوڵەیل وازکردن قەورەیل و خێراکردن ناسین رووفات قوربانییەیل، وەگەرد کارکردن ئەرا رێکخسن مەراسیم وەخاکسپاردن فەرمی ک شایستەیان بوود و خەم و پەژارەی بنەماڵەی قوربانییەیل لە ناو عراق کەمەو بکەید.

