چوار ناوچەی عراقی لەناو لیست گەرمترین شوینەیل جیهانن لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
داتایەیل چەودێریکردن کەشوهەوای جیهانی، کە ئمڕوو سێشەممە دەرچگه، نیشان دان چوار ناوچەی عراقی لەناو لیست 15 بەرزترین پلەی گەرمی لە ئاست جیهان لە ماوەی بیس و چوار سەعات گوزەشتە تۆمارکریانە.
شار مەهران لە ئیران کەفتە بان لیستەگە دویای ئەوەگ 50.1 پلە سەدی توومارکرد، لەدوای ئەوەیش ئەهواز و دەهلڕان لە ئیران وە 49.8 پلە سەدی ئەرا هەرگلەیان، لەوەختیگ فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت کەفتە پلەی چوارەم وە هەمان پلە، و ئومیدیەی ئیران وە 49.7 پلە سەدی، و لەدویای ئەوانیش بوستان و عەبادان لە ئیران وە دوو پلە 49.6 و 49.5 سەدی وە شوون یەکتر هاتن.
خانەقین لە عراق کەفتە پلەی هەشتەم لە ئاست جیهان دویای ئەوەگ 49.4 پلە سەدی توومارکرد، لەوەختیگ بەهبەهان و سەفی ئاباد – دزفوول لە ئیران کەفتنە پلەی نۆهەم و دەیەم وە دوو پلەی 48.9 و 48.3 سەدی.
ئەلحەسا لە سعودیە کەفتە پلەی یانزدەیەم وە توومارکردن 48.2 پلەی سەدی، لەدویای ئەوەیش مەسجد سولەیمانی ئیران وە 48.1 پلە سەدی.
لیستەگە وە سێ شار عراقی کۆتایی هات، چوینکە عەمارە کەفتە پلەی سیانزدەیەم وە پلەی 47.7 سەدی، لەوەختیگ فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە و ناسریە کەفتنە پلەیل چوارەم و پانزدەیەم وە شوون یەکتر، دویای توومارکردن 47.4 پلەی سەدی ئەرا هەريەکیان.