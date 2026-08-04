‏چوار ناوچەی عراقی لەناو لیست گەرمترین شوینەیل جیهانن لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏داتایەیل چەودێریکردن کەشوهەوای جیهانی، کە ئمڕوو سێشەممە دەرچگه، نیشان دان چوار ناوچەی عراقی لەناو لیست 15 بەرزترین پلەی گەرمی لە ئاست جیهان لە ماوەی بیس و چوار سەعات گوزەشتە تۆمارکریانە.

‏شار مەهران لە ئیران کەفتە بان لیستەگە دویای ئەوەگ 50.1 پلە سەدی توومارکرد، لەدوای ئەوەیش ئەهواز و دەهلڕان لە ئیران وە 49.8 پلە سەدی ئەرا هەرگلەیان، لەوەختیگ فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت کەفتە پلەی چوارەم وە هەمان پلە، و ئومیدیەی ئیران وە 49.7 پلە سەدی، و لەدویای ئەوانیش بوستان و عەبادان لە ئیران وە دوو پلە 49.6 و 49.5 سەدی وە شوون یەکتر هاتن.

‏خانەقین لە عراق کەفتە پلەی هەشتەم لە ئاست جیهان دویای ئەوەگ 49.4 پلە سەدی توومارکرد، لەوەختیگ بەهبەهان و سەفی ئاباد – دزفوول لە ئیران کەفتنە پلەی نۆهەم و دەیەم وە دوو پلەی 48.9 و 48.3 سەدی.

‏ئەلحەسا لە سعودیە کەفتە پلەی یانزدەیەم وە توومارکردن 48.2 پلەی سەدی، لەدویای ئەوەیش مەسجد سولەیمانی ئیران وە 48.1 پلە سەدی.

‏لیستەگە وە سێ شار عراقی کۆتایی هات، چوینکە عەمارە کەفتە پلەی سیانزدەیەم وە پلەی 47.7 سەدی، لەوەختیگ فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە و ناسریە کەفتنە پلەیل چوارەم و پانزدەیەم وە شوون یەکتر، دویای توومارکردن 47.4 پلەی سەدی ئەرا هەريەکیان.

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