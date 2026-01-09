چوار کەس تویش زەخمداری سەختیگ بوون دویای چەقووکیشان لەناو "بازاڕ جمعە" ناوڕاس کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ پزشکی لە کەرکوک، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە مەرافە و وەردەوەردەی سەختیگ و چەقووکیشان لەناو بازاڕ جمعە لەناوڕاس پارێزگاگە، بویەسە مدوو زەخمداری چوار کەس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەقووکیشان کەفتە ناوەین چەن کەسیگ لەناو یازاڕەگە کە مدووەیلی نەزانیاس، و زەخمداری سەختیگ لەلی بویەو.

وتیش: پولیس و فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بردن، و هیزەیل ئەمنی ئەو شوینە گردن تا جەنگ فراوانەو نیەکریەێد و مقیەتی مەردم بکەن.

سەرچەوەگە وتیش: هیزەیل ئەمنی کۆنتڕوڵ بازاڕەگە کردنر و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا، و بازاڕەگە دویای رویداوەگە کەفتە کار، و داوا لە خاوەن دوکان و دەسەفرووشەیل کریا دویر بکەفن لە وەردەوەردە ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی گشتی.