واران و تەگر لەی ناوچەیلە لە عراق

شەفەق نیوز- ئەوروپا

کەشناسی و زەویلەرزەناسی ئەوروپی، ئمڕوو چوارشەممە، ئەو ناوچەیلە ئاشکرا کرد کە لەناویان واران و تەگر وارێد لە عراق، لە رووژ جمعەی ئایندە.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: واران و ئەور و بەڵاچەی فرەیگ رەسێدە ناوچەیل دهۆک و موسڵ و هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجە و کەرکوک و سەڵاحەدین و دیالە و میسان و واست، وەگەرد دەرفەت تەگروارین لە ناوچەیل دهۆک و موسڵ و هەولێر و کەرکوک و سلێمانی.

وتیش: لە ناوچەیل ناوڕاس واران سووکیگ وارێد وەگەرد ئەور و بەڵاچە، و لە ناوچەیل باشوور تا شەو جمعە زیایەو بوود، وتیش: وارانەگە سووکە و لە رووژ شەممە زیایەو بوود، و شەوەکی سێشەممەی ئایندە تەواو بوود.