واران لە هەفت پارێزگای عراق وەردەوامە و ئمڕوو تەگریش وارێد

شەفەق نیوز- بەغداد

نەخشەیل کەشوهەوا، نشان کەن کە بەرەی سەرەکی پەڵەی ئەور ناوەین سوریا و تورکیا قویلەو بوود، تا ئمڕوو یەکشەممە، لە شارەیل باکوورەو باێدە ناو عراق، مە واران لە 7 پارێزگا وەردەوامە وەگەرد تەگر وارین.

وەگورەی نەخشەیل کەڵەکەبوین تەڕی لە باکوور بوودە مدوو وارانوارین لە دهۆک و موسڵ و هەولێر و سلێمانی و کەرکوک وەگەرد بەشیگ لە سەڵاحەدین و دیالە و شایەت لە چەن ناوچەیگ لە ئەنباریش بوارێد.

وارانەگە بەڵاچە و تریشقە و تەگر وەگەردی هەس، وەگەرد هەڵکردن وا.

لە ساعەتەیل ئایندە، تا ئمشەو یەکشەممە، رفتی واران لە باکوور عراق رەسێدە لوتکە وەگەرد ئاگاداری لە نقومبوین جادەیل.

لەو ناوچەیل ناوڕاس و باشوور، ئاسمان رووشنە تا نیمچە ئەوریگ، و لەناوچەیل باکوور پلەی گەرمی داوەزیانیگ ترەک وەخوەی دوینێد، و لە ناوچەیل خوەرئاوا و ناوڕاس و باشوور لە ساعەتەیل رووژ هوونکە، و شەوانە سەردەو بوود.