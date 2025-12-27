"وارانەیل میژوویی" لە عراق.. کەشناسیگ مەوقەگەی دیاری کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

شارەزای کەشناسی عەلی جابر زیادی، ئمڕوو شەممە، مەزەنەی شەپوولیگ واران رفت کرد وە میژوویی باسی کرد، لە ئمڕووەو دەسوەپی کەێد، وەتایبەت لە بەشەیل باکوور عراق، هوشداری دا لە لافاوەیل ئەو ناوچەیلە، دویای ئەوە سەردی لە گشت وڵاتەگە دەسوەپی کەێد.

زیادی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وڵاتەگە کەفێدە کاریگەری پەڵەی واراناوی قویلیگ لە ساعەتەیل ئایندە و ئمشەو، کە وارانەیل فرە رفتیگ وارێد کە میزووییە و گرمەهڕ دیرێد.

زیادی ئاگاداری دا لە دروسبوین لافاو و نقومبوین شوینە نزمەیل و ریوبانەیل وەتایبەت لە بەشەیل باکوور لە پارێزگای کەرکوک، سلێمانی، هەولێر، باکوور دیالە، دیاری کرد کە ئەو ناوچەیل وارانەیل جیاجیا لە رفتی وەخوەیان دوینن لە شارەیل بەغداد، کەربەلا، بابل، و ئەو ناوچەیل ترەک واران هەڕەمەکی لەناویان وارێد.

مەزەنە کردیش لە ئیوارەی دووشەممەی ئایندە واران رفتیگ لە بەشەیل باکوور و بەشیگ لە ناوچەیل ناوڕاس وڵات بوارێد.

هەمیش هوشداری دا لە دروسبوین زریان خوەڵین وەگەرد وای باکووری خوەرئاوایی لە ڕووژ دووشەممە، لە خوەرئاوای ئەنبار، و شایەت وای سەردیگ لە شەفەق سێشەممەی ئایندە لە فرەی شارەیل وڵات هەڵکەێد کە گەرمی لە فرەی شارەیل وڵات داوەزێد.

زیادی لە کۆتایی وتیش: مەزەنە کریەێد سەردی تا دوو رووژ وەردەوام بوود، و لە ئیوارەی چواررشەممەی ئایندە تەواو بوود، و دیاری کرد کرد کە لە مانگ ئایندە واران دووارەو بوود.