وارانەیل رفتیگ لە موسڵ و بڕیان رییەیل خوەرئاوای ئەنبار وەمدوو لافاو.. وینە

شەفەق نیوز - نەینەوا / ئەنبار

شار موسڵ، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، واران تۊنیگ وەخوەی دی، ک بۊە مدوو جویلەی وەپەلەی لایەنەیل خزمەتگوزاری ئەرا وەرگری لە هەر گرفتیگ.

وەڕێوبەر ئاوەڕۆی نەینەوا، مەحموود یونس فەرەج، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "شارەگە لە سەعاتەیل سەرەتای شەوەکییەو کەفتەسە وەر واران فرە رفتیگ"، و دیار کرد ک "تیمەیل شارەزا دەس کردنە وە کارەیل مەیدانی وە سەرپەرشتی راستەوخۆ".

وتیش ک "تیمەیل خاسەوکردن و وەکارخستن، وە هاکاری کادرەیل ناوەند قەزا و ناحیەیل، وەپەی پلانیگ ک وەرجەیە ئامادە کریاۊد بڵاو بۊنەو، و کار کردنە ئەرا تەکاندان ئاو واران وە ناو تووڕەیل ئاوەڕۆ، تا دڵنیا بوون لە رەوت ئاوەگە و نەیلن ئاو لە ناو جادەیل بەنگەو بخوەێد".

فەرەج دیاری کرد ک کارەیل تەکاندان ئاو وەردەوامە هاوەخت وەگەرد وەردەوامبۊن واران، و دووپات کرد ک "کارمەنەیل ئامادەن ئەرا رەفتارکردن وەگەرد هەر رویداویگ نەکاوی".

لە پارێزگای ئەنبار، لافاو دووڵ "زەغدان" بۊە مدوو بڕیان چەن رییگ سەرەکی لە ناوچەیل خوەرئاوای، ک بۊە ریگر لە وەرانوەر هامشوو ماشینەیل.

سەرچەوەیل ناوخوەیی باس لەوە کردن ک بەرزەوبۊن ئاست ئاو بۊە مدوو ئەوە ک ماشینەیل نەۊەنن رەد بوون، لە ناو هوشداریداین ئەرا رانندەیل ک بایەسە وریا بوون و دۊر بکەفن لەو ریەیلە ک لافاو گردگەسەی.