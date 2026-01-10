‏واران فرە رخداریگ وەبان بەغدا و بەسرە وارێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏روانگەی ژینگەیی "عراقی سەوز" هووشداری دەسوەجی دا لبان ئەو وارانە لە ناوچە جیاوازەیل وڵاتەگە وارێد وە مدوو بەدی کەشوهەوا، دیاریکرد ترشە واران لە بەغدای پایتەخت و پارێزگای بەسرە وارێد.

‏ روانگەگە لە راپۆرتیگی ئمڕوو بڵاویکردیە وت، ئەو وارانە لە ناوچەیل عراق وارێد پیسە وە دیارکریاگی لە بەغدا و بەسرە کە وارانەگە فرە رخدارە و ترشە وارانە کە هاتێ کاریگەری وەبان خاک و بینا و ژیان مرۆڤ بیاشتوود.

‏راپۆرتەگە دووپاتکرد، سروشت کەشوهەوا دویەکە مەوقەی واران وارین لە بەغدا فرە بەد بوی، پیسبوین کەشوهەوا بەرزبوی، هاتێ ئێ پیسیە وەگەرد واران بڕەسێدە زەوی و بچێدە ناوی و بچوودە ناو کشتوکاڵەیل کە لەناو بازاڕ فرووشێد و لەدویایش هاوڵاتیەیل وەکاری بارن.

‏روانگەگە داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدار کەێد، چارەسەر وەردەوام پیسبوین هەوا بکەن، کە تا ئیرنگە چارەسەر نەکریاس وەبان ئەوەگ ئەو لایەنەیلە دووپاتکردنەس وەبان بەسان کارخانەیل و چارەسەرکردن کارەیل سزانن گەناڵخە کە هووکارن ئەرا پیسبوین.

