واران ئی زمسانە لە عراق خاسە

شەفەق نيوز- بەغداد

سادق عەتیە پسپۆڕ کەشناسی، ئمڕوو شەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای زانکۆی کۆلۆمبیا ئەرا مانگەیل پاییز و زمسان (2025 – 2026) بڵاو کرد.

عەتیە لە پۆستیگ بڵاو کرد وت: ئەگەر وارانیگ خوار ریژەی گشتی لە عراق و بەشەیلیگ دوورگەی عەرەبی و شام و ئیران، کە نشان سەرەتای لاوازیگ ئەرا وەرز واران نشان دەێد، وتیش: زمسان کانوون یەکەم 2025 وشبات 2026، وارانی خاسەو بوزد، کە دەرفەت واران وارین زیایەو بوود، تا بڕەسێدە ئەوبان ریژەی گشتی لە عراق و نیمچە دوورگەی عەرەبی و شام وەگەرد بەشیگ لە ناوچەیل ئیران.

وتیش: مەزەنە کریەێد وەرز واران سەرەتای لاوازیگ لە پاییز دەسوەپی بکەێد، دویای ئەوە واران لە وەرز زمسان وەشیوەی وەرچەویگ خاسەو بوود،