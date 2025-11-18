‏واران رفت وەرپرسیگ ناوخوەیی لە پۆستەگەی لاوەێد

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏ئەنجومەن پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، بڕیاردا وە دویرەوخسن وەڕێوەبەر ئاوەڕۆ لە پۆستەگەی وە مدوو نوقومبوین پارێزگاگە وە ئەو وارانە کە لە پارێزگاگە واری.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەنجومەن دیالە دەنگ دا لەبان دویرەوخسن وەڕێوەبەر ئاوەڕۆی پارێزگاگە سەرمەد مەجید لە پۆستەگەی وە مدوو نوقومبوین پارێزگاگە وە واران وارینەگەی گوزەشتە.

‏ پارێزگایەیل عراق شمارەیگ لە شەپوول واران ورارین رفتیگ وەخوەیان دین، لە لە رووژ جومعەی وەرین دەسوەپیکرد و بویە مدوو نووقومبوین شماریگ ریگەیل، وەرد ەواشەوبوین تووڕەیل ئاوەڕۆ وە وەرچەوگردن بڕ گەپیگ لە واران وارین.

