واران رفت وەرپرسیگ ناوخوەیی لە پۆستەگەی لاوەێد
شەفەق نیوز ـ دیالە
ئەنجومەن پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، بڕیاردا وە دویرەوخسن وەڕێوەبەر ئاوەڕۆ لە پۆستەگەی وە مدوو نوقومبوین پارێزگاگە وە ئەو وارانە کە لە پارێزگاگە واری.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەنجومەن دیالە دەنگ دا لەبان دویرەوخسن وەڕێوەبەر ئاوەڕۆی پارێزگاگە سەرمەد مەجید لە پۆستەگەی وە مدوو نوقومبوین پارێزگاگە وە واران وارینەگەی گوزەشتە.
پارێزگایەیل عراق شمارەیگ لە شەپوول واران ورارین رفتیگ وەخوەیان دین، لە لە رووژ جومعەی وەرین دەسوەپیکرد و بویە مدوو نووقومبوین شماریگ ریگەیل، وەرد ەواشەوبوین تووڕەیل ئاوەڕۆ وە وەرچەوگردن بڕ گەپیگ لە واران وارین.