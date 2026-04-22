‏واران رفتیگ وەگەرد بەڵاچە روی وەرو فرەیگ لە ناوجەیل عراق کەێد لە رووژ شەممەو تا دووشەممە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏کەشناسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، گلەوخواردن واران وە بەڵاچەی رفتیگ راگەیان لە رووژ شەممەی ئایندە، و تا رووژ دووشەممە وەردەوام بوود و فرەیگ لەناوچەیل وڵاتەگە گرێدەو.

‏بەش کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، مەزەنەیل دیاریکەن ئەرا واران وارین رفتیگ تێکڵا وە بەڵاچە وەگەرد وایگ کە کاریگەری وەبان خوەڵ ناوخوەی دروسکەێد، وەگەرد رویدان بەڵاچە لە چەن ناوچەیگ.

‏هەمیش هووشداریدا لە دروسبوین تافاوەیل ناوخوەیی لە ناوچەیل کەم خزمەتگوزاری، هەوەجە وە وەرگردن رێکار پێویست کەێد ئەرا بەڕەنگاربوین زەردەیل.

‏هەمیش ئاگاداری دا لە رخداری بەڵاچە لە ناوچەیل دەشت و بیاوان، و داوا لە هاوڵاتییەیل کرد لە ماوەی کەشوهەوای ناجیگیر نەچنە بان شوونەیل بەرز. دووپاتکرد وەردەوام بوون لە چەودێریکردن ئاڵشتبوینەیل کەشوهەوا و بڵاوکردن ئاگادارییەیل تایبەت وە گشت پارێزگایل عراق.