واران رفتیگ لە شارەیل عراق لە ماوەی چەن ساعەتیگ و کەشوهەوای تاوسانی لە کۆتایی هەفتە

شەفەق نيوز- بەغداد

عەلی جابر زیادی شارەزای کەشناسی، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد لە ماوەی ساعەتەیل ئایندە واران رفتیگ لە چەن شاریگ عراق لە ماوەی ساعەتەیل ئایندە تا شەوەکی سوو بوارێد، وتیش: پلەی گەرمی لە کۆتایی هەفتەی ئایندە بەرزو بوود، و بوودە کەشوهەوای نیمچە تاوسانی.

زیادی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وڵاتەگە لە نیمەڕو و دویای نیمەڕو ئمڕوو کەفێدە کاریگەری وارانیگ وەگەرد وای باشووری کە کاروبار گورجە، وەگەرد دروسبوین پەڵەی ئەور لە بەشەیل خوەرئاوا، و ئەو لە ناوچەیل وڵات قویلەو بوود.

وتیش: فرەی شارەیل وڵات لە ماوەی 36 ساعەت ئایندە واران وارێد، کە مەزەنە کریەێد لە پارێزگایەیل كەركوك، ديالە، بەغداد، واست، ميسان، بەسرە، زیقار واران بوارێد، و لەو شوینەیل ترەک جیاوازە.

مەزەنە کرد کە شەوەکی شەممە واران لە باشوور بووسێدەو، و لە ناوڕاس و باکوور وڵات تا شەوەکی یەکشەممە وەردەوام بوود.

شارەزای کەشناسی وتیش: لە کۆتایی هەفتە پلەی گەرمی لە شارەیل وڵات بەرزەو بوود، و شایەت بڕەسێد ئەرا 30 پلەی سەدی، و کەشوهەوا لە رووژانە نیمچە تاوسانی بوود.