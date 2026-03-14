پەڵەی واران دەریای ناوەڕاس عراق گرێدەو.. واران رفت و هوشداری لە وا و لافاو دریەێد

‏شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر

‏لایەنە پەیوەندیدارەیل کەشناسی مەزەجە کەن، ئمڕوو شەممە، شەپوولیگ واران وارین رفت و داوەزیان پلەی گەرمی روی لە هەرێم کوردستان و چەن ناوچەیگ عراق کەێد لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە، یەیش وە مدوو کاریگەری نزمە پاڵەپەستۆیگ کە لە دەریای ناوەڕاسەو هاتگە.

‏روانگەی سەوز عراقی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان شەپوولیگ واران وارین لە سوو یەکشەممەو دەسوەپی کەێد فرەیگ لە پارێزگایەیل عراق گرێدەو، دیاریکرد یەکەیمن کاریگەریەیل ئێ شەپوولە چام ها وەگەردی و لە ئمڕوو شەممە لە بەشەیل خوەرئاوا دەسوەپی کەێد.

‏وتیش؛ وارانەگە کەم کەم وەرەو ناوچەیل ناوڕاس و باکوور خوەرئاوا و باکوور چوود، لە بەغدا لەدویای نیمەڕوو ئمڕوو تاوە واران سووک تا ناوڕاس وەخوەی دوینێد، لە وەختیگ ناوچەیل باشوور وارانیگ لێوا نەیرن، تەنیا بڕیگ ناوچەی باشوور خوەرئاوا نەوود.

‏دیاریکرد، رووژ یەکشەممە واران لە ناوچەیل باکوور، خوەرئاوا و بەغدا وەردەوام بوود و بەڵاچە وەگەردی بوود، نزمەپاڵەپەستۆگە لە وەخت رووژ قویلترە لە فرەیگ پارێزگایەیل عراق واران رفتیگ وە درویژایی رووژ وەردەوام بوود، روانگەگە هووشداری دا گورجەوبوین خێرایی وا و ئەگەر رویدان لافاو ناوخوەیی لە بڕیگ ناوچە.

‏لەلای ترەک، وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان راگەیان، کە لە ساعەتەیل ئایندە ئاسمان هەرێم هەورە و واران وارین لە ناوچە خوەراوایەیل وە سووکی دەسوەپی کەێد، دویای فراوانەو بوود ئەرا گشت شارەیل و بوودە واران رفت و بەڵاچە.

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە ئاشکرایکرد، پلەی گەرمی وە رێژەی 2 تا 3 پلەی سیلیزی بەراورد وە رووژەیل گوزەشتە داوەزێد، بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو شەممە وەیجویرەس هەولێر: 18 پلە، سلێمانی: 16 پلە، دهۆک: 15 پلە.

‏دیاریکرد، رووژ یەکشەممە، کەشوهەوا ئەور و واراناوی بوود، وارانەگە لەناوەین مامناوەن و رفت بوود، وە تایبەت لە دویای نیمەڕوو وەگەرد ئەگەر دروسبوین بەڵاچە و وارین "تەرزە" لە ناوچەیل ناوەڕاس، خوەرهەڵات هەرێم و ناوچەیل گەرمیان.

