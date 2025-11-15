واران جادەیل بەغداد شوورێد.. وینە

واران جادەیل بەغداد شوورێد.. وینە
2025-11-15T09:04:47+00:00

شەفق نيوز- بەغداد 

لە دویەشەوەو تا شەوەکی ئمڕوو شەممە، جادەیل بەغداد و گەڕەکەیلی وە وارانیگ خویسیان کە فرە چەوەڕی کریا، لەناو رخداری لە هشکەساڵییگ بەێد لە جویراجویر ناوچەیل پایتەخت و ئەو پارێزگایەیل عراق.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز گەردیە ناو جادەیل بەغداد، وینەی مەوقەی وارانەیل گرێد، لە ناوچەیلیگ ناوڕاس پایتەخت، لە جادەی تەحریر و جادەی ئەبو نوئاس و جادەیل ناوچەی باب شەرجی.

 ئیوارەی رووژ جمعە، مەزەنەیل کەشوهەوای عراق دەسنشان پەڵەی ئەور و وارانەیل لە نۆ شار کردن، وەگەرد ئەگەر دروسبوین لافاو سووکیگ لە دوو شار ئیوارەی دویەکە و ئمڕوو شەممە.

 سادق عەتیە شارەزای کەشناسی وت: تا رووژ شەممە ئی کەشوهەوا وەردەوامە.

 

