پەڵەی واراناوی گشتگیر لە عراق.. و هوشداری لە لافاوەیل

شەفەق نيوز - بەغداد

سادق عەتیە پسپۆڕ کەشناسی، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد کە شارەیل عراق بکەفنە کاریگەری پەڵەی واراناوی رفتیگ و ناجیگیری کەشوهەوا لە سەرتای هەفتەی ئایندەو، و هوشداری دا لە رخباریەیل گەشتکردن هشکایی ناوەین پارێزگایەیل وەگەردی لوتکەی وارانەگە.

عەتیە دیاری کرد کە کاریگەری راستەوخۆ لە رووژ شەممە لە ناوچەیل باکوور دەسوەپی کەێد، ئیجا کەمکەم ئەو ناوچەیل وڵات گرێدەو، و لە شەو یەکشەممە و شەوەکی دووشەممەی ئایندە رەسێدە لوتکە، کە واران لە گشت شارەیل عراق وارێد.

عەتیە داوا لە هاوڵاتیەیل کرد بکەفنە ئەوپەڕ وریایی و مقیەتبوین لەو وارانەیل رفتە و وای نزمە کە تریشقە و تەگر تیارێد، و دووپات لە گرنگی وەگورەی توانا دویر بکەفن لە گەشتکردن وە هشکایی ئەرا بیوەیی گشتی.

لە باوەت ناوچەیل سنووری و کویەیی، عەتیە هوشداری دا ل. ئەگەر دروسبوین لافاوەیل لەناو دووڵ و هامارییەیل لە ناوچەیل باکوور و هەرێم کوردستان و ناوچەیل خوەرھەڵات، بیجگە رخدارەیل بەرزەوبوین ئاو لەناو شارەیل لەوەر بەدی تووڕەیل دەرچگن ئاو وارانەیل.