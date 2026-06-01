"هەڵوەشانن چەک گروپەیل" لەبان مێز زەیدی وەگەرد چوارچیوەی هەماهەنگی

شەفەق نیوز - بەغداد

دەسەی سێیانی تایبەت وە گیرهاوردن چەک لە دەس دەوڵەت، ئیواره‌ی ئمڕوو دووشەممە، گردەوبوین فراوانیگ وەگەرد هیزەیل چوارچیوەی هەماهەنگی ساز کەێد ئەرا گفتوگۆکردن لەباوەت میکانیزمەیل جیوەجیکردن پرۆژەی هەڵوەشانن چەک باڵە چەکدارەیل و پلان تیکەڵکردن چەکدارەیلیان لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت.

سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسەی سێیانی دروس کریەێد لە فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیل عەلی زەیدی وە سەرۆک، و ئەندامیەتی سەرۆک وەزیرەیل وەرین محمد شیاع سوودانی، و سەرکردەی ریخریاگ بەدر هادی عامری.

وتیش: دیدارەگە باس میکانیزمەیل گیرهاوردن چەک لە دەس دەوڵەت کەێد، وەگەرد گفتوگۆکردن لەباوەت بەشەوکردن باڵە چەکدارەیل لەبان وەزارەتەیل و دەزگا ئەمنییەیلە دۊای وردبینیکردن زانیارییەیلیان و دڵنیابۊن لە پاکی توومارەیلیان لە ریگری تاوانکاری، بیجگە دیاریکردن شمارەیل راسگانییلن و وەختیگ ئەرا وەرگردن چەکەیلە.

وەپای قسەی سەرچەوەگە، باس لەباوەت ری دابینکردن تەرخانکردنە داراییە خوازیاگەیل کەن ئەرا جیوەجیکردن پرۆژەگە، چ لەڕی قەرز ناوخۆیی یا لەڕی بڕیگ لە بانکەیل کەنداو، وە ئامانج کۆتاییهاوردن وەی دۆسیە وە شیوەیگ نیمچە کۆتایی.

هەمیش وت: خشتەی کارەگە باس لە پێشنیار دروسکردن وەزارەتیگ ئەمنی تایبەت وە حەشد شەعبی یا دروسکردن دەزگایگ ئەمنی سەروەخوەی کەێد کە ئەو باڵەیلە لەناوی تیکەڵ بوون، وەجۊریگ کە ڕی بەێد ئەرا دانان نیزامیگ ناوخۆیی و قەوارەی ئیداری دیاریگ، بیجگە چارەسەرکردن دۆسیەی کارمەنەیل وەهمی و ناوەیل فەزایی.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە دەسەی سێیانی سێقۆڵی گووش دەێدە نووڕین و پێشنیارەیل هیزەیل چوارچیوەی هەماهەنگی لەباوەت میکانیزمەیل جیوەجیکردن پرۆژەی گیرهاوردن چەک لە دەس دەوڵەت، وەپای دیدگایگ کە ئامانجی وەهیزکردن ئارامی ئەمنی و دۊرەوخستن عراقە لە لیکەفتەیل جەنگەیل کە ناوچەگە وەخوەی دوینێدز

سەرچەوەگە وتیش: دیدارەگە باس پرسەیل سیاسی و ئابووری ترەک کەێد، بیجگە گفتوگۆکردن لەباوەت تەواوکردن کابینەی حکومەتی و رەوشەیل هەرێمی ئیسە.