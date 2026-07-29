هەڵوێستەیل زبریگ لەلایەن سەرکردەیل باڵەیل دژ وە گورزەیل ئەمریکی - سعودی لەبان عراق

شەفەق نیوز - بەغداد

کاردانەوەیل هێزە سیاسی و باڵە چەکدارەیل لە عراق، ئمڕوو چوارشەممە، وەردەوام بۊن لە شەرمەزارکردن ئەو پەلامارەیل هاوبەشە کە هیزەیل سعودی و ئەمریکی جیوەجییان کرد و بارەگایەیل سەر وە دەزگای حەشد شەعبی کردنە ئامانج، کە بۊە مدوو کەفتن دەیان لە کارمەنەیل لەناوەین کوشیان و زەخمداری.

لە لای خوەیەو، هادی عامری، ئەمیندار گشتی رێکخراو بەدر، لە بەیاننامەیگ فەرمی، شەرمەزار پەلامارەگە کرد و وت "دەسدریژییگ تاوانکارانە و بی دەسپیچگ کە سەروەریی عراق و هیزە چەکدارەیلی وە پاڵپشتی لە فڕۆکەوان ئەمریکی کردە ئامانج"، و داوا لە حکومەتەگە کرد ئەرا "گردنەوەر هەڵوێستیگ تون و یەکلاییکەر وەرانوەر ئی دەسدریژییە".

عامری زیای کرد کە "عراقییەیل سەرسام مەننە لەی دەسدریژی ئاشکرا لە دەوڵەتیگ هاوسا کە فرە جار عراق دەس برایەتی و هاریکاری ئەڕای دریژ کردگە"، و دووپات کرد کە "سعودیە ئمڕوو ئی رێباز دژمنکارانە دووارە کەێدەو لە تەقەلایگ ئەرا هەڵگیرسانن جەنگیگ کە فرە جار رکدار بۊمن ئەرا کپەوکردنی". هەرلیوا دووپات کرد کە رۆڵ ئەمریکی واشنتۆن خەێدە وەر وەرپرسیاریەتییە یاسایی و ئەخلاقییەیلی، و داوا کرد ئەرا "دووارە هەڵسەنگاندن گشتگیر ئەرا تەواوی پەیوەندی و رێککەفتنە موهرکریاگەیل وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل، و لە بانیان رێککەفتن ئەمنی"، و قۆناغەگە وەسف کرد وە ئەوەگ هەوەجە وە "هەڵوێستیگ نیشتمانی یەکگردگ دیرێد ئەرا وەرگریکردن لە سەروەریی".

لە خود چوارچیوە، ئەمیندار گشتی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهل حەق، قەیس خەزعەلی، لە دۊای گورزەیل وت، کە "کردنە ئامانج هیزیگ ئەمنی عراقی لەناو خاک عراقی پیشێلکارییگ ئاشکراس ئەرا سەروەریی عراق، و ئاڵووزی دیمەن ئەمنی و سیاسی زیاتر کەێد"، و سەرسامی خوەی نشان دا لەوەگ کە "دەوڵەتەیل بیانی، کە بڕیگیان گوایە ئۊشن هاوپەیمانن، و ئەوانەی ترەک کە بران، پەلامار هیزە ئەمنییەلمان دەن".

خەزعەلی وتیش کە ئی ریکارە "بیباکی وە سەروەریی عراقی و کەرامەت نیشتمانی نشان دەێد"، و دووارە داواکاریی کرد وە "هەوەجەی تەواوکردن دەرچگن هیزە بیانییەیل لە خاک عراقی، و وەرەونواچگن توانایەیل وەرگری وە سەنین سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی تا عراق لەڕییانەو وەرگری لە ئاسمان خوەی بکەێد".

لەلاییگ ترەک، "بزووتنەوەی نوجەبا" شەرمەزار پەلامارە هاوبەشەگە کرد، و هەڕەشەی وەڵامداین سەربازی ئەرا بان ئەو پەلامارەیلە کرد. بزووتنەوەگە لە بەیاننامەگەی دیاری کرد کە "مەنن بنکە و بارەگایەیل سەر وە داگیرکەر ئەمریکی بۊسە رخدارییگ لەناکاو کە هەڕەشە لە ئاسایش وڵاتەگە کەێد"، و دووپات کرد لەبان هەوەجەی "بڕین گشت شیوەیل هاوکاری وەگەرد رژیم سعودی".

بزووتنەوەی نوجەبا داوا لە حکومەت عراقی کرد ئەرا "دەرچگن دەسوەجی لە بیدەنگیی خوەی و باوەڕنەکردن وە بەیاننامەیل شەرمەزارکردن و ناڕەزایەتی"، دووپاتیش کرد لەبان گرنگی "دابینکردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی وەرەونواچگ و مقیەتیکردن سەروەریی وڵاتەگە و ئاسمانەیلی وە شیوەیگ دەسوەجی، و پرسیارکردن لە هەر کەسیگ کە بۊەسە مدوو هیشتن ئاسمان وڵاتەگە واز ئەرا دەسدریژی"، و هەڕەشە لە ریاز و واشنتۆن کرد وە "داین باجیگ گران لە بەرژەوەنی و ئاسایشیان".

ئی هەڵوێستەیلە هاوەخت وەگەرد توومەتبارکردن سعودیە ئەرا "باڵەیل عراقی سەر وە ئیران" وە وەشانن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە دامەزراوەیل وزە لەناو شانشینەگە کردنە ئامانج تیەن، لە وەختیگ فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سەنتکۆم" وت کە سوپای پاسداران ئیرانی زیاتر لە 30 پەلامار ئاسمانی لە ماوەی 72 سەعات ئەرا بان هیزە ئەمریکییەیل و ژیرخان سعودیە جیوەجی کردگە.

"سەنتکۆم"، شەفەق چوارشەممە، راگەیان کە فڕۆکە جەنگییە ئەمریکی و سعودییەیل گورزەیل هویردیگ لەبان شۊنەیل چەک و خوازینەیل لۆجستی لە چەن ناوچەیگ لە خوەرهەڵات عراق جیوەجی کردنە، کە وت سەر وە باڵەیل پەیوەندیار وە ئیرانن و وەرپرسن لەو پەلامارەیلە.

لە وەرانوەر ئەوە، دەزگای حەشد شەعبی، رووژ چوارشەممە، کوشیان لەلای کەمەو 20 لە ئەندامەیلی و زەخمداربۊن 32 کەس ترەک راگەیان، لە ئاماریگ کە وەسفی کرد وە "کووتایی نەهاتگ" ئەرا ئەو گورزە هاوبەشە ئەمریکی و سعودییەیلە کە بارەگایەیل فەرمی سەر وەپی لە چەن پارێزگایگ عراقی کردنە ئامانج.

ئی پەرەسەنینەیلە سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی عەلی فالح زەیدی ناچار کرد سەردان بڕیاردریای ئەرا سعودیە هەڵوەشنێدەو، وەپای ئەوەگ سەرچەوەیگ حکومی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرداد.

لە هەڵوێستیگ پەیوەندیدار، سەرکردەی رەوت نیشتمانی شیعە موقتەدا سەدر داوا لە سوپای پاسداران ئیرانی و "میلیشیایەیل" کرد عراق نەخەنە ناو جەنگە هەرێمییەگە، و داوا لە حکومەتەگە کرد سەروەریی دەوڵەتەگە و کۆنترۆڵکردن ئاسایش بچەسپنێد.

ئەو گورزەیلە لەناو عراق هاوەخت بۊن وەگەرد پەرەسەنینیگ نوو لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل، دۊای ئەوەگ تاران مووشەکەیل بالیستی وەرەو بنکەیگ کە هیزە ئەمریکییەیل لەخوەی گرێد لە ئوردن وەشان، لە وەختیگ فەرماندەیی ئەمریکی راگەیان کە ریگری لەلیان کردگە و هیچ زیانیگ یا زەرەدیگ توومار نەکردگە.