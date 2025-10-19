هەڵۆیگ وەپی بویە.. دەسگیرکردن کابرایگ کوەیتی لە موسەنا
2025-10-19T10:19:09+00:00
شەفەق نیوز ـ موسەنا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کابرایگ خاوەن ناسنامەی کوەیتی لە موسەنا، مەوقەی راوکردن هەڵۆیگ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک، کەسیگ کوەیتی لە موسەنا دەسگیربکرێد وەرد کەسیگ عراقی"..
وتیش؛ "باڵندەی هەڵۆ وەپیان بویە وەرد دەزگای پەیوەنیکردن لاسلکی و سێ مۆبایل وەرد بڕیگ پویل".
دیاریکرد، دویەکە شەممەش، سێ کەس کوەیتی دەسگیرکریان کە ئامێر پەیوەنیکردن و هەلۆ وەپیان بوی ئەرا مەبەست راوکردن.