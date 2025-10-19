‏هەڵۆیگ وەپی بویە.. دەسگیرکردن کابرایگ کوەیتی لە موسەنا

2025-10-19T10:19:09+00:00

‏شەفەق نیوز ـ موسەنا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کابرایگ  خاوەن ناسنامەی کوەیتی لە موسەنا، مەوقەی راوکردن هەڵۆیگ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک، کەسیگ کوەیتی لە موسەنا دەسگیربکرێد وەرد کەسیگ عراقی"..

‏وتیش؛ "باڵندەی هەڵۆ وەپیان بویە وەرد دەزگای پەیوەنیکردن لاسلکی و سێ مۆبایل وەرد بڕیگ پویل".

‏دیاریکرد، دویەکە شەممەش، سێ کەس کوەیتی دەسگیرکریان کە ئامێر پەیوەنیکردن و هەلۆ وەپیان بوی ئەرا مەبەست راوکردن.

