هەڵوژاردەی عراقی رەسێدە کەنەدا ئامادە ئەرا بازی یەکلاییکەری وەگەرد سەنیگال لە مۆندیال 2026

شەفەق نیوز - ئۆتاوا

هەڵوژاردەی نیشتمانی عراقی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، رەسیە کەنەدا جویر ئامادەکارییگ ئەرا رویوەڕویبوین هەڵوژاردەی سەنیگال لە خول سێیەم لە رکابەرییەیل گرووپ نۆهەم لەناو پاڵەوانێتی جام جەهانی 2026 ئەرا تووپان.

و "شێرەیل رافدەین" رویوەڕوی هاوتا سەنیگالیەگەی بوودەو لە رووژ جومعە 26 مانگ حوزەیران ئیسە، لە بازییگ کە وە یەکلاییکەر ئەژمار کریەێد لە رێڕەو هەڵوژاردەی عراقی لە پاڵەوانێتییەگە، و بڕیارە بازییەگە لە سەعات 10:00 ئیوارە وە وەخت بەغداد لەبان یاریگای تۆرۆنتۆ لە کەنەدا دەس وەپی بکەێد.

هەڵوژاردەی عراقی تەنیا وە دروشم بردنەوە چوودە ناو دیدارەگە، چۊنکە هیچ وژاردەیگ ترەک نەیرێد ئەرا مقیەتیکردن ئومیدەیلی لە رکابەرییەگە و خەسەوکردن دەرفەتەیل سەرکەفتن جویر یەکیگ لە خاسترین هەڵوژاردەیل خاوەن پلەی سێیەم لە کۆمەڵەی نۆهەم.

چەوەڕی کریەێد دیدارەگە نەوین هەردوگ پەلاماردەر ئەیمەن حسێن و موهەنەد عەلی وەخوەی بۊنێد، ئەوەگ کە هیشت راهێنەر ئارنۆڵد پشت بوەسێد وە دوانەی عەلی حەمادی و عەلی یوسف لە کڕ نوا.

وەرجە یە هەڵوژاردەی عراقی لە هەردوگ خول وەرین لە پاڵەوانێتییەگە تۊش دوو دۆڕان هاتۊد، یەکەم لە وەرانەور نەرویج وە ئەنجام (4-1)، و دۊیەم لە وەرانەور فەرەنسا (3-0).

هەڵوژاردەی عراقی پشت وە پاڵپشتی جەماوەری گەورایگ لە رەوەند فراوان عراقی لە کەنەدا بەسێد، کە چەوەڕی کریەێد وە خەسی لەناو سکوویەیل یاریگای "تۆرۆنتۆ" ئامادە بوون ئەرا پاڵپشتیکردن "شێرەیل رافدەین" و داین پاڵنەریگ مەعنەوی گرنگ وە بازیزانەیل لەی رویوەڕویبوین یەکلاییکەرە.