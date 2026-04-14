‏هەڵکوتان وەبان ماڵیگ لە خوەرهەڵات بەغدا وە کوشیان ئەندامیگ ئەمنی وزەخمداری ئەندامیگ خیزانەگە کۆتایی تیەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ لە وەزارەت ناوخوەی عراق و زەخمداری یەکیگ لە ئەندامەیل خیزانیگ وە گولەی چەکدارەیل نەناسریای کە هەڵکوتاوینە بان ماڵیان لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیل دویای ئەنجامداین پەلامارەگە ئەرا بان ماڵەگە کە ها کەرت (57) لە شار سەدر، وەرەو شوونیگ نادیار واینە، باس لەوەیش کرد زانیارییەیل سەرەتایی لێکۆڵینەوەگە نیشان دەن هووکار رویداوەگە ئەرا کێشەیل بان پویل گلەوخوەێد.

‏وتیش: هێزەیل ئەمنی دەور شوین رویداوەگە گردن و زەخمدارەگە کل کردن ئەرا خەسەخانە و تەرمەگەیش ئەرا فەرمانگەی پزیشکی داد، و لە هەمان وەخت لێکۆڵینەوە ئەرا ئاشکراکردن هووکارەیل ئی "تاوانە" دەسوەپیکرد.