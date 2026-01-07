هەوای پیس ئەوەسا نەجەف خنکنێد.. توومارکردن هەزاران حاڵەت رەبوو و حەساسیەت
شەفەق نیوز - نەجەف
راگەیانن وەڕێوەبەرایەتی تەندروسی نەجەف، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای کرد زیاتر لە ١٢ هەزار حاڵەت رەبوو و حەساسیەت توومارکریانە، ئەوەش وە مدوو دویکەڵ کارگەیل چیمەنتۆ، سزانن نایاسایی وەجیماگەیل و چەندین هووکار تر پیسبوین ژینگە لە پارێزگاگە.
ماهر یاسر عەبودی لە راگەیانن تەۆدروسی نەجەف وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "حالەتەیل رەبوو و حەساسیە ها لە زیایبوین نیگەرانکەریگ و هووکارەگەی زانریاگ و روشنە ئەرا گشتی" وتیش "پیسبوین ژینگە وە دیارترین هووکار دانرێد لە خود وەختەگە سزانەیل نایاسایی، وەگەرد دویکەڵ کارگەی چیمەنتوو و کارگەیل ترەک سەرچەوەی پیسکەرن کە وە شیوەی راستەوخوەی کاریگەری وەبان تەندروسی هاوڵاتیەیل دیرن".
وتیش؛"ئامارەیل دیاریکەن ئەرا شمارەی زەرەد دیەیل زیاترە لە دوانزە هەزار حالەت، کە یەیش شمارەیگ رخدارە هەوەجە وە بەرەنگاربوین راسکانیگ کەێد و وەرپرسیارەتی ئیەش شمارەی بان کاغەز نیە بەڵکم مەینەتی راسکانی مناڵ و گەورە و بیمارەیلە کە رووژانە هەوای پیس هەڵمژن".
عەبودی داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدار و راگەیاننەیل کەێد رووشنایی بخەنە بان "ئێ دۆسیەی گرنگە و کارکردن ئەرا چارەسەر راسکانیەگ سنووردار پیسبوینەگە بکەێد و ماف هاوڵاتیەیل بپارێزێد لە ژینگەیگ تەندروس و هەوای پاک"