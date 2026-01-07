‏هەوای پیس ئەوەسا نەجەف خنکنێد.. توومارکردن هەزاران حاڵەت رەبوو و حەساسیەت

‏شەفەق نیوز - نەجەف

‏راگەیانن وەڕێوەبەرایەتی تەندروسی نەجەف، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای کرد زیاتر لە ١٢ هەزار حاڵەت رەبوو و حەساسیەت توومارکریانە، ئەوەش وە مدوو دویکەڵ کارگەیل چیمەنتۆ، سزانن نایاسایی وەجیماگەیل و چەندین هووکار تر پیسبوین ژینگە لە پارێزگاگە.

‏ماهر یاسر عەبودی لە راگەیانن تەۆدروسی نەجەف وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "حالەتەیل رەبوو و حەساسیە ها لە زیایبوین نیگەرانکەریگ و هووکارەگەی زانریاگ و روشنە ئەرا گشتی" وتیش "پیسبوین ژینگە وە دیارترین هووکار دانرێد لە خود وەختەگە سزانەیل نایاسایی، وەگەرد دویکەڵ کارگەی چیمەنتوو و کارگەیل ترەک سەرچەوەی پیسکەرن کە وە شیوەی راستەوخوەی کاریگەری وەبان تەندروسی هاوڵاتیەیل دیرن".

‏وتیش؛"ئامارەیل دیاریکەن ئەرا شمارەی زەرەد دیەیل زیاترە لە دوانزە هەزار حالەت، کە یەیش شمارەیگ رخدارە هەوەجە وە بەرەنگاربوین راسکانیگ کەێد و وەرپرسیارەتی ئیەش شمارەی بان کاغەز نیە بەڵکم مەینەتی راسکانی مناڵ و گەورە و بیمارەیلە کە رووژانە هەوای پیس هەڵمژن".

‏عەبودی داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدار و راگەیاننەیل کەێد رووشنایی بخەنە بان "ئێ دۆسیەی گرنگە و کارکردن ئەرا چارەسەر راسکانیەگ سنووردار پیسبوینەگە بکەێد و ماف هاوڵاتیەیل بپارێزێد لە ژینگەیگ تەندروس و هەوای پاک"

‏