هەواڵگری عراقی "داواکریاویگ ناودەوڵەتی" وە تاوانەیل کوشتن و رفانن لە سوید دەسگیر کەێد
شەفەق نیوز - کەرکوک
ئاژانس هەواڵگری و لێکۆڵینەوەیل فیدراڵی عراقی، ئمڕوو دۊشەممە، دەسگیرکردن تۆمەتباریگ داواکریاگ ناودەوڵەتی راگەیان وە توومەت کوشتن و رفانن لە سوید، دۊای دیاریکردن شوینی لەناو پارێزگای کەرکوک.
و ئاژانسەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل نەهیشتن تیرۆر لە کەرکوک ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە جیوەجی کردن لەبان بنەمای زانیارییەیل هەواڵگری ورد کە نشان شوین توومەتبارەگە لەناو پارێزگاگە دان.
وتیش: مەفرەزەیل تەقەلای هەواڵگری و مەیدانییەیلیان خەسەو کردن ئەرا دڵنیابوین لە زانیارییەیل، کە یەیش بۊیە هووکار دیاریکردن شوینەگەی و دەسگیرکردنی وەپای رێکارە یاساییەیل.
دیاری کرد کە دەسگیرکریایەگە داواکریاس وەپای یاداشتنامەیگ ناودەوڵەتی لەبان بنەمای توومەتبارکردنی وە ئەنجامدان تاوان کوشتن و رفانن لە سوید، دریا دەس لایەنە تایبەتمەنەیل ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل.