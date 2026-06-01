هەواڵگری عراقی "داواکریاویگ ناودەوڵەتی" وە تاوانەیل کوشتن و رفانن لە سوید دەسگیر کەێد

شەفەق نیوز - کەرکوک

ئاژانس هەواڵگری و لێکۆڵینەوەیل فیدراڵی عراقی، ئمڕوو دۊشەممە، دەسگیرکردن تۆمەتباریگ داواکریاگ ناودەوڵەتی راگەیان وە توومەت کوشتن و رفانن لە سوید، دۊای دیاریکردن شوینی لەناو پارێزگای کەرکوک.

و ئاژانسەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل نەهیشتن تیرۆر لە کەرکوک ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە جیوەجی کردن لەبان بنەمای زانیارییەیل هەواڵگری ورد کە نشان شوین توومەتبارەگە لەناو پارێزگاگە دان.

وتیش: مەفرەزەیل تەقەلای هەواڵگری و مەیدانییەیلیان خەسەو کردن ئەرا دڵنیابوین لە زانیارییەیل، کە یەیش بۊیە هووکار دیاریکردن شوینەگەی و دەسگیرکردنی وەپای رێکارە یاساییەیل.

دیاری کرد کە دەسگیرکریایەگە داواکریاس وەپای یاداشتنامەیگ ناودەوڵەتی لەبان بنەمای توومەتبارکردنی وە ئەنجامدان تاوان کوشتن و رفانن لە سوید، دریا دەس لایەنە تایبەتمەنەیل ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل.