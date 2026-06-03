‏هەواڵگیری سەربازی 10 بازرگان مادەی هووشبەر و بڵاوکەرەیلی لە بەغدا دەسگیرکەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگیری سەربازی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن دە کەس راگەیان وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر و بڵاوکردنی لە ناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی ئاشکرایکد، لە ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە پشت بەسیاس وە زانیاری هەواڵگێری هویردیگ، و دانان کوڵە و بازگەیل لەناوکا، وەلایەن هەواڵگێری و ئاسایش فەرماندەیی پۆلیس بەغدا، وە هاوکاریوەرد دەزگا ئەمنیەیل ترەک.

‏وتیش؛ هێزەیل وە توومەتبارەیل دەسگردن وەبان بڕیگ لە مادە جیاوازەیل هووشبەر، دووپاتکرد دەسگیرکریاگەیل و دەسگیریاگەیل وەبانیان ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار کلکریەن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان.

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