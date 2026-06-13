هەواڵگری سەربازی "ئەبو موسعەب" وەرپرس کەفالەتەیل ویلایەت فورات لە ئەنبار دەسگیر کەێد

هەواڵگری سەربازی "ئەبو موسعەب" وەرپرس کەفالەتەیل ویلایەت فورات لە ئەنبار دەسگیر کەێد
2026-06-13T08:46:32+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازی، رووژ شەممە، دەسگیرکردن یەکیگ لە دیارترین کادرەیل کارگێڕی و دارایی رێکخریای داعش لە قەزای قائیم لە پارێزگای ئەنبار، لە ئۆپەراسیۆنیگ ئەمنی وەرجەوەخت راگەیان.

 بەیاننامەیگ لە وەڕێوەبەرایەتیەگە دیاری کرد ک ئۆپەراسیۆنەگە پشت وە زانیارییەیل هەواڵگری ورد بەساگە، و بۊە هووکار دەسگیرکردن داواکریاییگ ناسریاگ وە (ئەبو موسعەب)، ک وەرپرس بەشەوکردن ئەوەس ک وە "کەفالەتەیل" (شایستەیل دارایی و پاڵپشتی) ئەرا چەکدارەیل ریخریایەگە و خیزانەیلیان لەناو کەرت ئەوە ک وە "ویلایەت فورات" ناو نریاۊد ناسریاگە.

 بەیاننامەگە باس لەوە کرد دا ک تۆمەتبارەگە یاداشت دەسگیرکردن وەپای فەرمان مادەی 1/4 لە یاسای دژە تیرۆر لەبانی دەرچگە، و دووپات کرد لە جیوەجیکردن  ریکارەیل یاسایی وەرانوەری، و وەردەوامبۊن ئۆپەراسیۆنە ئەمنییەیل ئەرا وەشوینکەفتن جیماگەیل شانە تیرۆریستییەیل و قایمکردن ئارامی لە وڵاتەگە.

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