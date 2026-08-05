‏هەواڵگیری تیرۆریستیگ لە تورکیاو کیشێدەو و دویای رەسینی ئەرا فڕۆکەخانەی بەغدا دەسگیری کەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت وەرگیر عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان هێزەیل شانەی ئەرکەیل هەواڵگیری تایبەت سەر وە وەڕێوەبەرایەتی گشتی هەواڵگیری و ئاسایش ئۆپراسیۆنیگ "ناوازە و هویرد" ئەنجام دان کە بویە مدوو دەسگیرکردن توومەتباریگ وەپای مادەی 4ی تیرۆر دویای کیشانی لە دەیشت عراقەو، وەپای کاغەز دەسگیرکردن و لێکۆڵینیگ کە لە دادگای لێکۆڵینەوەی تەلعەفەر لە پارێزگای نەینەوا دەرچگە.

‏لە بەیاننامەیگ وەزارەتەگە ئاشکرایکرد هێزە جیوەجیکارەگە کوڵەی قایمیگ لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا دانا راستەوخۆ دویای گلەوخواردن توومەتبارەگە لە تورکیا کە تەنیا پاسپۆرتیگ رەدبوین وەپیبوی، دیاریکرد رادەس لایەنەیل پەیوەنیدارکریا ئەرا گردنەوەر رێکارەیل یاسایی وەرانوەری.

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