هەناردەیل نەفت عراق لە ماوەی ساڵیگ لە 1.2 مليار بەرميل رەد کەێد

وەگورەی ئاماریگ کە کۆمپانیای دەوڵەتی بەبازاڕکردن نەفت عراق (سۆمۆ) بڵاوی کردگە، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ هەناردەی نەفت عراق لە ساڵ 2025 یەک ملیار و 200 ملیۆن بەرمیل رەد کرد.

لە ئامارەگە بڕ گشتی هەناردەکردن نەفت عراق لە ساڵ ٢٠٢٥ رەسیەسە یەک ملیۆن و243 و496 هەزار و885 بەرمیل، وەڕیژەی مانگانە 103 ملیۆن و624 هەزار و740 بەرمیل و بڕ رووژانەیش سێ ملیۆن و ٤٥٤ هەزار بەرمیل.

هەرلیزا لە ئامارەگە وتیش: هەناردەکردن لە کێڵگە نەفتییەیل بەسرە و ناوڕاس لە ری بەندەریل بەسرە، یەک ملیۆن و ١١٣ هەزار و ٧٧٨ بەرمیل بویە.

باس لەوەیش کرد کە لە ماوەی سێ مانگ سەرەتای ساڵ گوزەشتە هەناردەی هەرێم کوردستان رەسیەسە 19,416,124 بەرمیل، و هەناردەی کێڵگەی نەفت قەیارە رەسیەسە 7,287,628 بەرمیل.

لە ڕاپۆرتەگە دیاری کرد کە هەناردەی پاڵاوگەی ئەلسومود ئەرا ئوردن لە ساڵ گوزەشتە رەسیەسە دوو ملیۆن و ٧٤٧ هەزار و ٨٠٧ بەرمیل.

ئامارەگە هەمیش دەرخست کە داهات هەناردەکردن نەفت لە ماوەی دە مانگ یەکەم ساڵ (ئازار، نیسان، ئایار، حوزەیران، تەمموز، ئاب، ئەیلول، تشرین یەکەم، تشرین دویەم و کانوون دویەم) 69,409,862,449 دۆلار بویە.

وەزارەت نەفت عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە لە ماوەی مانگ کانوون دویەم زیاتر لە شەش ملیار و 388 ملیۆن دۆلار داهات لە فرووشتن نەفت وەدەس هاوردگە.

وەزارەتەگە وتیش: هەناردەکردن بڕ گشتی نزیکەی 107.6 ملیۆن بەرمیل نەفت خاو و خەسەوکەرەیل بویە، کە زیاتر لە 100.4 ملیۆن بەرمیل لە کێڵگەیل ناوڕاس و باشوور عراقەو، بیجگە لەوە نزیکەی 6 ملیۆن بەرمیل لە هەرێم کوردستانەو لە ری بەندەری جەیهان تورکیا، و بڕیگ کەمتر ئەرا ئوردن و لە کێڵگەی قەیارە.