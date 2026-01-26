‏هەناردەی ئیران ئەرا عراق لە ری مەرز مێهرانەو ملیاریگ دۆلار رەدکرد

شەفەق نیوز - ئیلام

‏گومرگ پارێزگای ئیلام لە ئیران، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان، لە ماوەی نۆ مانگ یەکەم ساڵ ئیرنگەی ئیرانی (کە لە 21ی ئازارەو دەسوەپیکەێد)، هەناردەی جویرەیل جیاواز کاڵا لە ری سنوور ناودەوڵەتی مێهرانەو وەرەو عراق و وڵاتەیلتر، بڕ ملیاریگ و 158 ملیۆن دۆلار رەدکرد.

‏گومرگ ئیلام دیاریکرد، کێش گشتی کاڵا هەناردەکریاگەیل رەسیەس ئەرا زیاتر لە دوو ملیۆن تەن (وە هویردی دوو ملیۆن و چواردە هەزار و سەد و یەک تەن)، یەیش رەنگدانەوەی قەوارەی گەپیگ ئاڵوگۆڕ بازرگانی و چالاکییە ئێ دەروازە سنووری گورجەس.

