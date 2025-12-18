‏هەماهەنگییگ ئەمنی ناوەین عراق و ئیران بوودە مدوو دەسوەبانگردن 64 کیلوگرام مادەی هووشبەر "رخدار"

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وە هەماهەنگی وەرد دەسڵاتدارەیل ئیران توەنستنە دەسبگرن وەبان زیاتر لە 60 کیلوگرام مادەی هووشبەر.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "دویای وەرگردن رەزامەنی فەرمیەیل و لەری هەماهەنگی ئەمنی ناودەوڵەتی وەرد لایەن ئیرانی توەنریا، دەسبگرێد وەبان 64کگم مادەی هووشبەر رخدار و توومەتباریگیش لە مەوقەی ئەنجامداین تاوانەگە دەسگیربکرێد".

‏ دیاریکرد، "ئۆپراسیۆنە جویریەگە" لە شار عەبادان ئەنجامدریاس، وەلایەن مەفرەزەیگ پسپۆڕ وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار ماددە هۆشبەرەیل و وە هاوکاریی وەڕێوەبەرایەتی وەرەنگاربوین ماددە هۆشبەرەیل ئیران، جویر بەشیگ لە هەوڵە هاوبەشەیل ئەرا وەرەنگاربوین دیاردەگە.