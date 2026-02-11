هەماهەنگی لە ناوەین هەرێم کوردستان و بەسڕە ئەرا پاڵپشتیکردن کشاوەرزی و دەروازە سنوورییەیل
شەفەق نیوز - بەسڕە
بێگەرد تاڵەبانی، وەزیر کشاوەرزی و سەرچاوەیل ئاوی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە وە سەردانیگ فەرمی رەسیە پارێزگای بەسرە، وە ئامانج گفتوگوکردن لە ریگەیل قایمکردن دەسمیەتی هاوبەشەیل لە کەرت کشاوەرزی.
وەپای زانیاریەیل پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، سەردانەگە چەندین وەسەرکردن مەیدانی گردوێدەخوەی ئەرا ئاگاداربوین لە دۆخ ژیرخان و خزمەتگوزارییەل پارێزگای بەسرە، هەمیش ئاشنابوین وە سروشت پڕۆژە ئاوەدانی و خزمەتگوزارییە جیوەجیکریاگەیل، بیجگە لە وەدویاچگن لە دۆخ کەرت کشاوەرزی و تەقەلای ئەوزەڵداینی.
وەپای پەیامنێرەگە، لە سەردانەگە شمارەیگ دیدار کۆبوینەوە ئەنجامدا ئەرا گفتوگوکردن لە میکانیزم دەسمیەتی لە مژارەیل بەرهەمهاوردن کشاوەرزی و ئەوزەڵداین وە پرۆژەیل پەیوەنیدار وە سامان ئاژەڵ و سامن ئاو، هەمیش گفتوگو لەبان دۆسیەیل دەروازە سنووریەیل و هەماهەنگی هاوبەش کریا کە بەشدارە لە پاڵپشتی جموجویل بازرگانی و کشاوەرزی لەناوەین پارێزگایەیل و هەرێم کوردستان.