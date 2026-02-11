‏هەماهەنگی لە ناوەین هەرێم کوردستان و بەسڕە ئەرا پاڵپشتیکردن کشاوەرزی و دەروازە سنوورییەیل

‏شەفەق نیوز - بەسڕە

‏بێگەرد تاڵەبانی، وەزیر کشاوەرزی و سەرچاوەیل ئاوی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە وە سەردانیگ فەرمی رەسیە پارێزگای بەسرە، وە ئامانج گفتوگوکردن لە ریگەیل قایمکردن دەسمیەتی هاوبەشەیل لە کەرت کشاوەرزی.

‏ وەپای زانیاریەیل پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، سەردانەگە چەندین وەسەرکردن مەیدانی گردوێدەخوەی ئەرا ئاگاداربوین لە دۆخ ژیرخان و خزمەتگوزارییەل پارێزگای بەسرە، هەمیش ئاشنابوین وە سروشت پڕۆژە ئاوەدانی و خزمەتگوزارییە جیوەجیکریاگەیل، بیجگە لە وەدویاچگن لە دۆخ کەرت کشاوەرزی و تەقەلای ئەوزەڵداینی.

‏ وەپای پەیامنێرەگە، لە سەردانەگە شمارەیگ دیدار کۆبوینەوە ئەنجامدا ئەرا گفتوگوکردن لە میکانیزم دەسمیەتی لە مژارەیل بەرهەمهاوردن کشاوەرزی و ئەوزەڵداین وە پرۆژەیل پەیوەنیدار وە سامان ئاژەڵ و سامن ئاو، هەمیش گفتوگو لەبان دۆسیەیل دەروازە سنووریەیل و هەماهەنگی هاوبەش کریا کە بەشدارە لە پاڵپشتی جموجویل بازرگانی و کشاوەرزی لەناوەین پارێزگایەیل و هەرێم کوردستان.

