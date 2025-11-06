هەلوژاردنەیل عراق.. تا ئیرنگە 7744 بەربژێر و 848 دویرەوخریانە
شەفەق نیۆز ـ بەغدا
قەکەر کۆمیسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردنەیل عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شمارەی بەربژێرەیل دویرەوخریاگ لە هەڵوژاردن ئایندە رەسیەس ئەرا 848 بەربژێر.
جمانە غەلاویلە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، شمارەی گشت بەربژێرەیل توومارکریاگ ئەرا هەڵوژاردن تا ئمڕوو رەسیەس ئەرا 7744 بەربژێر.
هەڵوژاردن یاسایەیل لە بڕوار 11 تشرین دویەم 2025 لە عراق وەڕیوەچوود ، نزیکەی 30 ملیۆن عراقی لە بنەرەت 46 ملیۆن دانیشتگ دەنگ دەن لەری هەڵوژاردن نوێنەریان لە ئەنجومەن نوێنەرەیل نوو، و نزیکەی هەفت ملیۆنیان بیبەشن لە بەشداریبوین وە مدوو نووەونەکردن زانیاریەیل کارت دەنگدانەیلیان.