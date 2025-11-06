‏هەلوژاردنەیل عراق.. تا ئیرنگە 7744 بەربژێر و 848 دویرەوخریانە

‏شەفەق نیۆز ـ بەغدا

‏قەکەر کۆمیسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردنەیل عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شمارەی بەربژێرەیل دویرەوخریاگ لە هەڵوژاردن ئایندە رەسیەس ئەرا 848 بەربژێر.

‏جمانە غەلاویلە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، شمارەی گشت بەربژێرەیل توومارکریاگ ئەرا هەڵوژاردن تا ئمڕوو رەسیەس ئەرا 7744 بەربژێر.

‏هەڵوژاردن یاسایەیل لە بڕوار 11 تشرین دویەم 2025 لە عراق وەڕیوەچوود ، نزیکەی 30 ملیۆن عراقی لە بنەرەت 46 ملیۆن دانیشتگ دەنگ دەن لەری هەڵوژاردن نوێنەریان لە ئەنجومەن نوێنەرەیل نوو، و نزیکەی هەفت ملیۆنیان بیبەشن لە بەشداریبوین وە مدوو نووەونەکردن زانیاریەیل کارت دەنگدانەیلیان.

