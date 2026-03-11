‏هەفتەمین پەلامار.. وەخوارخستن فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە بنکەی "ڤیکتۆریا" لە بەغدا

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سیستەم وەرگری ئاسمانی هاوپەیمانان، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، پەلاماریگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (دڕۆن) ئەڕا بان بنکەی پاڵپشتی دیبلۆماسی لە بنکەی "ڤیکتۆریا" پەکخس، کە کەفتەسە لای فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.

‏سەرچاوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان کە سیستەمەگە توەنست فڕۆکەگە لە ناو سنوور ئەمنییەگەی بنکەگە وەرەوروی بوود و بیخەێدە خوار، بی ئەوەگ هویچ زەرەد گیانییگ بکەفێد

‏دیاریکرد، یە حەفتەمین پەلامارە لە جور خوەی کە لە چەن سەعات گوزەشتە ئەو ناوەندە کرێدە ئامانج، لە ناو دۆخێگ لە ئامادەباشی ئەمنی.

