هەفتەمین پەلامار.. وەخوارخستن فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە بنکەی "ڤیکتۆریا" لە بەغدا
شەفەق نیوز - بەغدا
سیستەم وەرگری ئاسمانی هاوپەیمانان، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، پەلاماریگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (دڕۆن) ئەڕا بان بنکەی پاڵپشتی دیبلۆماسی لە بنکەی "ڤیکتۆریا" پەکخس، کە کەفتەسە لای فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.
سەرچاوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان کە سیستەمەگە توەنست فڕۆکەگە لە ناو سنوور ئەمنییەگەی بنکەگە وەرەوروی بوود و بیخەێدە خوار، بی ئەوەگ هویچ زەرەد گیانییگ بکەفێد
دیاریکرد، یە حەفتەمین پەلامارە لە جور خوەی کە لە چەن سەعات گوزەشتە ئەو ناوەندە کرێدە ئامانج، لە ناو دۆخێگ لە ئامادەباشی ئەمنی.