هەشت ساڵ زیندانیکردن وەبان ئەڤسەریگ سوپای عراق وە توومەت بازرگانیکردن و هووشبەری
شەفەق نيوز– زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەرچگن بڕیار زیندانیکردن لەبان ئەفسەریگ لە سوپای عراق وە توومەت بازرگانیکردن وە هووشبەری.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل زیقار فەرمان هەشت ساڵ زیندانیکردن لەبان ئەفسەریگ وە پلەی نەقیب لە سوپای عراق دەرکرد، دویای تاوانبارکردنی وە بازرگانیکردن وە هووشبەری، و تەقەلا داگە یەک کیلۆگرام لەلی ئەرا ناو شار ناسریە بوەێد.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە بڕیارەگە وەپەی مادەی (28) لە یاسای هووشبەری شمارە 50 ئەرا ساڵ 2017 دەرچگ.