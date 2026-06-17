هێزە هاوبەشەیل 12 بازرگان و بڵاوکەر مادە هووشبە لە بەغدا دەسگیرکردن
شەفەق نیوز - بەغداد
وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان هێزەیل هاوبەش توەنستنە 12 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر لە پایەتەخت بەغداد دەسگیر بکەن، و دووپات لە وەردەوامی خوەی کرد ئەرا ئاڵوگۆڕکردن زانیاری و هەماهەنگی وەرد هێزەیل ئەمنی جیاجیا لەناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەغداد ئەرا رویوەرویبوین ئێ دەردە.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئاشکرایکرد وەپشتیوانی زانیاری هویرد هەواڵگری، بازگەی لەناوکاو هاوبەش دانریا کە بویە هووکار دەسگیرکردن تاوانبارەیل، دیاری کرد ئێ ئۆپەراسیۆنەیلە لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە جیوەجی کریان.
وەپای بەیاننامەگە، مادەی هووشبەر جیاجیا لە لای دەسگیرکریایەیل دەس وەبانیان گریاس، و وە شیوەی یاسایی کەلوپەلەیل دەسوەبانگیریاگ ئەرا لایەنەیل دادوەری تایبەتمەند بریان تا ریوشوونەیل یاسایی وەگەردیان تەواوبکرێد.