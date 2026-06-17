‏هێزە هاوبەشەیل 12 بازرگان و بڵاوکەر مادە هووشبە لە بەغدا دەسگیرکردن

شەفەق نیوز - بەغداد

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان هێزەیل هاوبەش توەنستنە 12 بازرگان و بڵاوکەر مادەی هووشبەر لە پایەتەخت بەغداد دەسگیر بکەن، و دووپات لە وەردەوامی خوەی کرد ئەرا ئاڵوگۆڕکردن زانیاری و هەماهەنگی وەرد هێزەیل ئەمنی جیاجیا لەناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەغداد ئەرا رویوەرویبوین ئێ دەردە.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئاشکرایکرد وەپشتیوانی زانیاری هویرد هەواڵگری، بازگەی لەناوکاو هاوبەش دانریا کە بویە هووکار دەسگیرکردن تاوانبارەیل، دیاری کرد ئێ ئۆپەراسیۆنەیلە لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە جیوەجی کریان.

‏وەپای بەیاننامەگە، مادەی هووشبەر جیاجیا لە لای دەسگیرکریایەیل دەس وەبانیان گریاس، و وە شیوەی یاسایی کەلوپەلەیل دەسوەبانگیریاگ ئەرا لایەنەیل دادوەری تایبەتمەند بریان تا ریوشوونەیل یاسایی وەگەردیان تەواوبکرێد.

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