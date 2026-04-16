هیزیگ هاوبەش کۆتایی وە مەرافەیگ هووزانە لە باشوور عراق هاورد
شەفەق نیوز - میسان
فەرماندەیی پولیس میسان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هیزیگ هاوبەش لە پولیس و سوپای عراق کۆتایی وە مەرافەیگ هووزانەی چەکداری لە ناوەین ئامووزایەیل لە ناحیەی عوزێر لە باشوور پارێزگاگە هاورد.
فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت؛ دەسوەردانەگە وە سەرپەرشتی مەیدانی راسەوکردن لە لایەن وەڕێوەبەر وەڕێوەبەرایەتی پولیس باشوور ئەنجام دریا، ک هیزەگە گەمارۆی ئەمنی تونیگ لە شوون رووداوەگە دا.
وتیش: ئەو کەسەیلە دەس لە دویای دیاریکردن شون و ناسنامەیان واینە، لە هەمان وەخت هیزە ئەمنییەیل وەردەوامن لە کارەیل هەڵکوتانە بان و کەفتنەشوین ئەرا دەسگیرکردنیان و رادەسکردنیان وە دادگا.
دەزگا ئەمنییەیل دووپاتکردن "دەسەڵات یاسا لە بان گشت کەسیگە"، و هەر هەڕەشەیگ ئەرا بان ئاسایش هاوڵاتییەیل وە رێکارەیل تون و بی خەمسەردی وەڵام درێدەو.