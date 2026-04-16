‏هیزیگ هاوبەش کۆتایی وە مەرافەیگ هووزانە لە باشوور عراق هاورد

میسان

‏فەرماندەیی پولیس میسان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هیزیگ هاوبەش لە پولیس و سوپای عراق کۆتایی وە مەرافەیگ هووزانەی چەکداری لە ناوەین ئامووزایەیل لە ناحیەی عوزێر لە باشوور پارێزگاگە هاورد.

‏فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت؛ دەسوەردانەگە وە سەرپەرشتی مەیدانی راسەوکردن لە لایەن وەڕێوەبەر وەڕێوەبەرایەتی پولیس باشوور ئەنجام دریا، ک هیزەگە گەمارۆی ئەمنی تونیگ لە شوون رووداوەگە دا.

‏ وتیش: ئەو کەسەیلە دەس لە دویای دیاریکردن شون و ناسنامەیان واینە، لە هەمان وەخت هیزە ئەمنییەیل وەردەوامن لە کارەیل هەڵکوتانە بان و کەفتنەشوین ئەرا دەسگیرکردنیان و رادەسکردنیان وە دادگا.

‏دەزگا ئەمنییەیل دووپاتکردن "دەسەڵات یاسا لە بان گشت کەسیگە"، و هەر هەڕەشەیگ ئەرا بان ئاسایش هاوڵاتییەیل وە رێکارەیل تون و بی خەمسەردی وەڵام درێدەو.

