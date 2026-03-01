هێزە ئەمنیەیل تەقەلای بڵاوکردن خوەنیشاندان گروپە چەکدارەیل دەن کە توان بڕەسنە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا
شەفەق نيوز- بەغداد
هێزە ئەمنیەیل عراق، ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردن وە بڵاوکردن خوەنیشاندانیگ تویڕەی لایەنگرەیل گروپە چەکدارەیل شیعە لە ناوڕاس بەغدا، دویای ئەوەگ خوەنیشاندەرەیل تەقەلا دان وەرەو بارەگای باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی خەزرا وەڕیبکەفن.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزە ئەمنیەیل گاز ئەسر رشنن وەبان ئەو خوەنیشاندەرەیلە رشاننە تەقەلای رەدکردن پیەڵ هەڵواسیاگ وە ئاراستەی بایلۆزخانەی ئەمریکا دانە.
هەر لە دویەشەو شەممە، دەسەڵاتە ئەمنییەیل وەگەرد دەسوەپیکردن خوەنیشاندانەیل لایەنە چەکدارەیل کە شەرمەزار گورزەیل ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران کەن و وەگەرد کوشیان رێبەر باڵای ئیران ئایەتولڵا عەلی خامەنئی، پیەڵ هەڵواسیاگ وە کۆنکرێت بەسان .
گرتە ڤیدیۆیەیل نیشان دەن هێزەیل دژە ئاژاوە ئاو دژ حوەنیشاندەرەیل وەکارهاوردنە تا لە بەربەستەیل کۆنکرێتی دویریان بخەن و ریگری بکەن لە رەسینیان ئەرا ناو جەرگەی ناوچەی خەزرا.