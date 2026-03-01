‏هێزە ئەمنیەیل تەقەلای بڵاوکردن خوەنیشاندان گروپە چەکدارەیل دەن کە توان بڕەسنە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا

2026-03-01T05:40:11+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

‏هێزە ئەمنیەیل عراق، ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردن وە بڵاوکردن خوەنیشاندانیگ تویڕەی لایەنگرەیل گروپە چەکدارەیل شیعە لە ناوڕاس بەغدا، دویای ئەوەگ خوەنیشاندەرەیل تەقەلا دان وەرەو بارەگای باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی خەزرا وەڕیبکەفن.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزە ئەمنیەیل گاز ئەسر رشنن وەبان ئەو خوەنیشاندەرەیلە رشاننە تەقەلای رەدکردن پیەڵ هەڵواسیاگ وە ئاراستەی بایلۆزخانەی ئەمریکا دانە.

‏هەر لە دویەشەو شەممە، دەسەڵاتە ئەمنییەیل وەگەرد دەسوەپیکردن خوەنیشاندانەیل لایەنە چەکدارەیل  کە شەرمەزار گورزەیل ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران کەن و وەگەرد کوشیان رێبەر باڵای ئیران ئایەتولڵا عەلی خامەنئی،  پیەڵ هەڵواسیاگ وە کۆنکرێت بەسان .

‏ گرتە ڤیدیۆیەیل نیشان دەن  هێزەیل دژە ئاژاوە  ئاو دژ حوەنیشاندەرەیل وەکارهاوردنە تا لە بەربەستەیل کۆنکرێتی دویریان بخەن و ریگری بکەن لە رەسینیان ئەرا ناو جەرگەی ناوچەی خەزرا.

