هێزەیل ئەمنی دەسنەن وە بان بڕ گەپیگ ئاگربازی لە خوەرهەڵات بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
هێزە ئەمنیەیل، ئمڕوو دووشەممە، هەڵمەتیگ ئەمنی فراوانیگ ئەنجامدان لە سەنتەر فرووشتن ئاگربازی ئاگریەیل لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.
سەرچەوە ئەمنیەگە وە اژانس شەفەق نیوز وت "لە ساعەتەیل شەوەکی هێزە ئەمنیەیل هەڵمەتیگ وەبان ئەو سەنەرەیلە ئەنجامدان کە لە ناوچەی جەمیلەی پیشەسازی خوەرهەڵات بەغدان"..
وتیش، "هەڵمەتەگە شمارەیگ دوکان سەرپیچیکەر یاسا گردەو کە خاوەنەیلیان پەیماننامەی دەسی نویساننە ئەرا نەفروشتن بازی ئاگرینەیل لەئایندە، وەرد وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەر سەرپیچیکەرەیل" دیاریکرد "سەرچەوەی گەپیگ وی لەی جویرە مادە".
یەیش هاوکاتە وەرد هەڵمەتیگ ئەمنی ئەرا دەسگردن وەبان بازی ئاگریەیل و نواگیری بڵاوبوینی وەگەرد نزیکبوین سەر ساڵ زاینی کە ئەو کەسەیلە ئاهەنگ کەن فرەتر وەکاری تیارن بوودە مدوو زەخمداری لەناو کڕیان و رویداوەیل سزیان لە کۆتایی و سەرەتای ساڵ.