‏هێزەیل ئەمنی دەسنەن وە بان بڕ گەپیگ ئاگربازی لە خوەرهەڵات بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏هێزە ئەمنیەیل، ئمڕوو دووشەممە، هەڵمەتیگ ئەمنی فراوانیگ ئەنجامدان لە سەنتەر فرووشتن ئاگربازی ئاگریەیل لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوە ئەمنیەگە وە اژانس شەفەق نیوز وت "لە ساعەتەیل شەوەکی هێزە ئەمنیەیل هەڵمەتیگ وەبان ئەو سەنەرەیلە ئەنجامدان کە لە ناوچەی جەمیلەی پیشەسازی خوەرهەڵات بەغدان"..

‏وتیش، "هەڵمەتەگە شمارەیگ دوکان سەرپیچیکەر یاسا گردەو کە خاوەنەیلیان پەیماننامەی دەسی نویساننە ئەرا نەفروشتن بازی ئاگرینەیل لەئایندە، وەرد وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەر سەرپیچیکەرەیل" دیاریکرد "سەرچەوەی گەپیگ وی لەی جویرە مادە".

‏یەیش هاوکاتە وەرد هەڵمەتیگ ئەمنی ئەرا دەسگردن وەبان بازی ئاگریەیل و نواگیری بڵاوبوینی وەگەرد نزیکبوین سەر ساڵ زاینی کە ئەو کەسەیلە ئاهەنگ کەن فرەتر وەکاری تیارن بوودە مدوو زەخمداری لەناو کڕیان و رویداوەیل سزیان لە کۆتایی و سەرەتای ساڵ.

