‏هێزەیل پۆلیس لە بەغدا ژنیگ دەسگیرکردن 6 ساڵە خوەی وە پزیشک ژنەیل و جوانکاری ناسانییە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏فەرماندەیی پۆلیس رەسافە لە بەغدای پایتەخت، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن ژنیک راگەیان، خوەی وە پزیشک ژنەیل و جوانکاری ناسانییە، دەوای ئەوەگ دەرکەفتیە 6 ساڵ بی بڕوانامە وە شیوەی دروکانی کار پزیشکی کردیە.

‏پۆلیس لە بەیاننامەیگ وت، ژنەگە دان وە بان ئەو توومەتەیلە نایە کە ئاراستەی کریانە، کە چەندین نۆرینگەی بی موولەت وازکردیە، هەمیش دەس وەبان چەندین بەڵگەنامە و وەسڵ ساختە گیریاس کە ئەرا هەڵخەڵەتانن وەکاریهاوردیە.

‏ وەپای بەیاننامەگە توومەتبارەگە وە فەرمان دادوەر گیریاس و ئەرا دادگای تایبەتمەن کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی هەوەجەکریاگ بگیرێدەوەر.