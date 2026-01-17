هێزەیل پۆلیس لە بەغدا ژنیگ دەسگیرکردن 6 ساڵە خوەی وە پزیشک ژنەیل و جوانکاری ناسانییە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
فەرماندەیی پۆلیس رەسافە لە بەغدای پایتەخت، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن ژنیک راگەیان، خوەی وە پزیشک ژنەیل و جوانکاری ناسانییە، دەوای ئەوەگ دەرکەفتیە 6 ساڵ بی بڕوانامە وە شیوەی دروکانی کار پزیشکی کردیە.
پۆلیس لە بەیاننامەیگ وت، ژنەگە دان وە بان ئەو توومەتەیلە نایە کە ئاراستەی کریانە، کە چەندین نۆرینگەی بی موولەت وازکردیە، هەمیش دەس وەبان چەندین بەڵگەنامە و وەسڵ ساختە گیریاس کە ئەرا هەڵخەڵەتانن وەکاریهاوردیە.
وەپای بەیاننامەگە توومەتبارەگە وە فەرمان دادوەر گیریاس و ئەرا دادگای تایبەتمەن کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی هەوەجەکریاگ بگیرێدەوەر.