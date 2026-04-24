هەڵەیگ پزیشکی دویەتە کوورپەیگ کوشێد لە ناسریە.. و هەڵمەتەیلیگ ئەمنی لە کەرکووک و بەغداد

شەفەق نیوز - زیقار / کەرکووک / بەغداد

سەرچەوەیگ پزیشکی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کرد لە مردن دویەتیگ کوورپە و خستن داڵگی ئەرا ژیر چەودیاریکردن هویرد، لەئەنجام هەڵەیگ لە ئاڵشتکردن جۊر خۊن لەناو یەکیگ لە خەسەخانەیل پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لە بیسەیل تەمەنی خریاسە ناو یەکەی مناڵبوین لە خەسەخانەی حەبووبی لە ناوڕاس شار ناسریە، و رەوش تەندروسیی ئاڵشتکردن خۊن لە جۊر (O-) بوی، باوجی خۊن لە جۊر (O+) وەپێ دریا.

وتیش: ییمارەگە ماناڵەگەی زایە، کە دۊای نزیکەی سەعاتیگ لە مناڵبوینی گیانی لەدەس دا، و دیاری کرد کە داڵگەگە گیان لەدەس نەیا لەوەر وەرگردن چارەسەرەیلیگ تایبەت وە نەگونجیان جۊرەیل خۊن لە وەرجە ئیسە، باوجی تویش ئاڵووزییەیلیگ رخبار بوی کە بویە مدوو خراوبوین رەوش تەندروسیی.

وتیش: دویای ئەوە داڵگەگە ئەرا خەسەخانەی تورکی بریا، و خریاسە ژیر یەکەی چەودیاریکردن، دۊای تویشهاتن بڕیگ لە ئەندامەیل لەشی وە ئاڵووزییەیلیگ تونیگ لەئەنجام بردن خۊن نەگونجیاگ، دیاری کرد ک لایەنەیل لێکۆڵینەوەی فراوانیگ ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن.

و لە کەرکووک، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە دەسگیرکردن کەسیگ لەناو یەکیگ لە گەڕەکەیل نیشتەجیبوین لە کەرکووک، دۊای وەرگردن سکاڵایەیلیگ لە دانیشتگەیل لەبان بێزارکردنیگ لەوەر ئیوەتکردن کەمووتەر.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پۆلیس کۆمەڵایەتی ئاگادارکردنیگ لەڕی رمارەی بار ناکاوی (911) وەرگر کە نیشان دەێد لە بیزارکردنیگ وەردەوام لە کابرایگ لەناو ماڵەگەی کەمووتەر ئیوەت کەێد.

وتیش:هزیگ هاوبەش لە پولیس کۆمەڵایەتی و دەورییەیل فریاکەفتن وەرەو شوینەگە چگن، و دووپات لە دروسی زانیارییەیل کردن، وەرجە دەسگیرکردن ئەو کەسە لەناو ماڵەگەی، دیاری کرد کە کە ریکارەیل یاسایی جیوەجی کردن کە پەیماننامەی نویسانن لەو کابرا بردنە کە ئەو کەمووتەرەیلە لەو ناوچە نەیلێد.

لە بەغداد، فەرماندەیی پولیس رەسافە لە جیوەجیکردن هەڵمەتیگ ئەمنی لە ناوچەی حەی ئەمین راگەیان، وە ئامانج وەهێزکردن ئاسایش و ئارامی و کەمکردن چاڵاکییە سەرپێچیکارەیل یاسا.

فەرماندەییەگە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەڵمەتەگە جیوەجی کریا وە بەشداری بەش پولیس ئەمین، و ناوەندەیل سەروە پی، و فەوج تەکتیکی، و فریاکەفتن ئەمین، و مەفرەزەیل نەهیشتن تاوان ئەمین، وەگەرد هیز دەسەڵاتدار لەو شوینە.

وتیس: هەڵمەتەگە بویە مدوو دەسگیرکردن توومەتباریگ داواکریاگ وەپەی ماددەی (405) لە یاسای سزایەیل، و یەکیگ ترەک داواکریاگ وەپەی ماددەی (431)، کە چوار تفەنگ، و تفەنگیگ راوکردن، و 830 فیشەک، و 45 مەخزەن (شاجوور)، وەپی گریا.

وەگورەی بەیاننامەگە، 7 تومەتبار داواکریاگ وەگورەی ماددەی (45) لە یاسای سزایەیل دەسگیر کریان، هەرلیوا دەسگیرکردن توومەتباریگ ترەک کە داواکریاگە وەپەی ماددەی (431)، و یەکیگ ترەک وەپەی ماددەی (28) لە یاسای هووشبەرەیل.