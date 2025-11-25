هیزگردن ‏دوو ئاگر لەناو ئەممارەیل مۆبلیات لە نەجەف و دوکانەیلیگ لە بابل

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف /بابل

‏ئگر لەناو شمارەیگ ئەمار شارستانی فروشتن مۆبلیات هیزگرد لەناو دەروازەی شار کوفە لە نەجەف، لە شان خەستەخانەی ئبن بلال.

‏قسەکەر وەرگیری شارستانی نەجەف عەلی تەویج لەتووماریگ دەنگی کە لەبان دەزگا راگەیاننەیل بڵاویکردیە و لەناویانیش شەفەڤ نیوز، تیمیگ وەرگیری شارستانی دەسوەجی خەوەردارکریان و رەسینەس شوینەگە، زیاتر لە 10 تیم لە کپەوکردن ئاگرەگە بەشداربوین.

‏وتیش؛ تیمەگە سەرکەفتی بوین لە کۆنترۆلکردن ئاگرەگە و کپەوکردنی وە تەواوی، هەمیش خەستەخانەگەی شانی جویر رێکاریگ لەناوکاو چووڵ کریا، وەبی توومارکریان هویچ کەلەمەداریگ".

‏لە رویداویگ جیا، شەوەکی ئمڕوو ئاگر فراوانیگ لەناو شمارەیگ دوکان هیزگردن لە قەزای مەدحەتیە لە پارێزگای بابل.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیم وەرگیری شارستانی رەسیەس شوینەگە و کارکدیە ئارا ئاخڵەداین ئاگرەگە و نواگیریکردن لە بڵاوبوینی.

