هیزگردن دوو ئاگر لەناو ئەممارەیل مۆبلیات لە نەجەف و دوکانەیلیگ لە بابل
شەفەق نیوز ـ نەجەف /بابل
ئگر لەناو شمارەیگ ئەمار شارستانی فروشتن مۆبلیات هیزگرد لەناو دەروازەی شار کوفە لە نەجەف، لە شان خەستەخانەی ئبن بلال.
قسەکەر وەرگیری شارستانی نەجەف عەلی تەویج لەتووماریگ دەنگی کە لەبان دەزگا راگەیاننەیل بڵاویکردیە و لەناویانیش شەفەڤ نیوز، تیمیگ وەرگیری شارستانی دەسوەجی خەوەردارکریان و رەسینەس شوینەگە، زیاتر لە 10 تیم لە کپەوکردن ئاگرەگە بەشداربوین.
وتیش؛ تیمەگە سەرکەفتی بوین لە کۆنترۆلکردن ئاگرەگە و کپەوکردنی وە تەواوی، هەمیش خەستەخانەگەی شانی جویر رێکاریگ لەناوکاو چووڵ کریا، وەبی توومارکریان هویچ کەلەمەداریگ".
لە رویداویگ جیا، شەوەکی ئمڕوو ئاگر فراوانیگ لەناو شمارەیگ دوکان هیزگردن لە قەزای مەدحەتیە لە پارێزگای بابل.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیم وەرگیری شارستانی رەسیەس شوینەگە و کارکدیە ئارا ئاخڵەداین ئاگرەگە و نواگیریکردن لە بڵاوبوینی.